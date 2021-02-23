Fortnite x Family Guy ortaklığı geliyor

Battle royale oyunu Fortnite’a her geçen gün farklı bir yapım dahil oluyor. Veri madencileri ise durmadan oyuna gelecek yeni ortaklıklara dair araştırma içinde. Veri madencileri oyuna Street Fighter’ın geleceğini öngördükten ve bu doğru çıktıktan sonra yeni veriler Family Guy yönünde geldi.

Fortnite’a Street Fighter evreninden gelen Ryu ve Chun-Lu’nun gelmesiyle birlikte gözler bir sonraki ortaklığa çevrildi. Veri madencilerinin sağladığı verilere göreyse oyuna gelecek yeni karakterler Family Guy evreninden olacak.

GMatrixGames isimli Twitter kullanıcısı, Fortnite dosyalarından bulduğunu söylediği “FrenchFry back bling texture” görsellerini paylaştı. Fotoğraflarda serinin ana karakterlerinden Peter Griffin’in dizi içerisinden ikonik sahnelerinden bazıları yer alıyor. Her ne kadar çok alakasız şeyler gibi görünse de oyuncularını şaşırtmayı seven Epic Games göz önünde bulundurulduğunda hiçbir şey imkansız değil. Veri madencileri henüz ortaklıkla birlikte gelecek kozmetiklere dair herhangi bir veri paylaşmadı