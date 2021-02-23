MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri eSpor HaberleriFortnite x Family Guy ortaklığı geliyor
GerieSpor Fortnite x Family Guy ortaklığı geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Fortnite x Family Guy ortaklığı geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fortnite x Family Guy ortaklığı geliyor
Abone Olgoogle-news

Fortnite’ın yeni ortaklığı dünyaca ünlü televizyon animasyon serisi Family Guy ile olabilir.

Battle royale oyunu Fortnite’a her geçen gün farklı bir yapım dahil oluyor. Veri madencileri ise durmadan oyuna gelecek yeni ortaklıklara dair araştırma içinde. Veri madencileri oyuna Street Fighter’ın geleceğini öngördükten ve bu doğru çıktıktan sonra yeni veriler Family Guy yönünde geldi.

Fortnite’a Street Fighter  evreninden gelen Ryu ve Chun-Lu’nun gelmesiyle birlikte gözler bir sonraki ortaklığa çevrildi. Veri madencilerinin sağladığı verilere göreyse oyuna gelecek yeni karakterler Family Guy evreninden olacak.

GMatrixGames isimli Twitter kullanıcısı, Fortnite dosyalarından bulduğunu söylediği “FrenchFry back bling texture” görsellerini paylaştı. Fotoğraflarda serinin ana karakterlerinden Peter Griffin’in dizi içerisinden ikonik sahnelerinden bazıları yer alıyor. Her ne kadar çok alakasız şeyler gibi görünse de oyuncularını şaşırtmayı seven Epic Games göz önünde bulundurulduğunda hiçbir şey imkansız değil. Veri madencileri henüz ortaklıkla birlikte gelecek kozmetiklere dair herhangi bir veri paylaşmadı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi