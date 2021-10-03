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Fortnite v18.10 güncellemesi yayınlandı

#Fortnite#Battle Royale#Epic Games
Fortnite v18.10 güncellemesi yayınlandı

Yeni güncellemenin tüm içerikleri burada.

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Fortnite'ın Battle Royale'deki en son güncellemesi, Bölüm 2, Sezon 8'e çok sayıda içerik ekliyor. Bu güncellemedeki ile gelen tüm yenilikleri burada bulabilirsiniz.

Bu güncelleme ile birlikte yapılan en büyük değişikliklerden birisi klasik Fondip Bombasının yeni varyasyonu Acılı Fondip Bombası’nın eklenmesi oldu. Klasik Fondip Bombası gibi bu varyasyonda can ve kalkanınızı yeniler ama yaydığı enerji patlaması sayesinde hız takviyesi de alırsınız. Acılı Fondip Bombası egzotik bir eşya. Bunu almak için Sosis'e külçe verin ya da Ganimet Lamalarından bulun.

Acılı Fondip Bombası'nın gelişiyle birlikte, orijinal Fondip Bombası da yeniden geliyor, ganimet olarak bulabilirsiniz. Ayrıca etleri birleştirerek Avcı Pelerini üretebilirsiniz, kendisi geri döndü.

Sezon 8 Savaş Bileti için bonus ödüller zaten açıktı ancak bu güncelleme ile birlikte Harikulade Aşama tarzları da eklendi. 140. aşama sonrasındaki yeni ödüllerinize hazır olun. Çizgi Balık'ı, en sevdiğiniz Fortnite karakterini baz alan yeni tarzlarla renklendirebilirsiniz. Temalı görevleri tamamlayarak Pankek, Japon Balığı gibi bir çok ekstra görüntüye ulaşabileceksiniz.

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Güncelleme ile birlikte Battle Royale'den kazanılan TP ve görev TP’lerine büyük ölçüde yükseltme yapıldı. Bu sayede hiç olmadığı kadar hızlı ve fazla TP toplayıp büyük ölçüde seviye atlayabileceksiniz. Güncellemede yapılan dengeleme değişiklikleri de şu şekilde:

  • Hava Halkaları, ana oyun modlarında son fırtına çemberinde devre dışı kalacak.
  • Hava Halkaları, rekabetçi oyun modlarında fırtınanın 5. aşamasında devre dışı kalacak.
  • Artık ganimet lamalarından Fondip Topu düşmeyecek. Fondip Topu'nun yerine Acılı Fondip Bombası düşecek.
  • Paralel Anomalisi, rekabetçi oyun modlarında öncekinden daha erken yok olacak.
  • Enerji Tüfeği rekabetçi oyun modlarından çıkarıldı.
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#Fortnite#Battle Royale#Epic Games