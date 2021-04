Fortnite ünlü oyuncunun dansını oyuna ekliyor

Fortnite şu ana kadar çeşitli karakterlere, silahlara ve dans hareketlerine ev sahipliği yaptı. Gerçekten çok fazla dans hareketi gördük. Peki dans etmeyi ulusal NFL oyuncularından daha iyi kim bilebilir? Epic Games takımının Amerikan Futbolu hayranlığı, oyunlarına ligin en tanınmış oyuncularını ve danslarını eklemelerine bir sebep olabilir. Bu Amerikan Futbolu içeriği ekleme olayına Minnesota Vikings’ten Justin Jefferson ve onun Get Griddy dansı ile başlıyorlar.

Epic Games’in internet sitesinde yer alan habere göre Jefferson’un ünlü dansına 28 Nisan günü oyun içi mağazadan erişebileceksiniz. Jefferson aynı zamanda kendi paketine sahip olan ilk NFL oyuncusu olacak, bu pakete de aynı gün erişebilir olacaksınız. Bu paketin ne kadar V-Bucks olduğu bilinmiyor olmasına karşın içerikleri açıklandı: Hit Man Kostümü, Hit Me! Sırt Çantası, Get Griddy ve Signature Shuffle Dansı, the Weathered Gold Kazma ve son olarak Arcade Kid Kaplaması.

Bu olayın en şaşırtıcı kısmı ise Get Griddy dansının Jefferson tarafından değil, bir içerik üreticisi olan Allen "LAHGRIDDY" Davis tarafından oluşturulması. ESPN’den Adam Schefter’e göre Davis dansın oluşturucusu olarak Epic Games’ten tam ödeme alıyor. Ayrıca Epic Games ve Davis’in gelecekteki projeler için görüşmeler yaptığını, bunun sonucu olarak ileride birçok yeni Fortnite dansını oyunda görebiliriz.

Fortnite’ın önümüzdeki haftalar için oldukça fazla planı bulunuyor. Epic Games, günün erken saatlerinde Fortnite Crew üyeleri için yaklaşan Mayıs ayı avantajlarını özetledi, bunun yanında Neymar Jr.’ın da oyuna eklenmesiyle birlikte bol etkinlikle geçecek bir hafta sonu bizleri bekliyor.