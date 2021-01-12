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eSpor
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Fortnite turnuva ödülleri azalmaya devam ediyor

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Fortnite turnuva ödülleri azalmaya devam ediyor
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Epic Games, Fortnite için açıkladığı ödüllerle birlikte hayal kırıklığı ve tepkilere sebep oluyor.

2021 Fornite oyuncuları için iyi başlamadı ve gidişat da iyi değil. Pek çok hayranın olumlu bulabileceği tek şey oyunun genel içeriği hâlâ güncelleniyor olması. Şu anki haliyle Fortnite, rekabetçi oyuncular için de çok eğlenceli değil. Bunlar da yetmiyor gibi Epic Games turnuvaların ödül havuzlarını kıstığını açıkladı. Geçtiğimiz gün oyun geliştiricilerin yaptığı açıklamayla Cash Cup’ın birincilik ödüllerindeki yüksek düşüş göze çarptı. Bununla birlikte Epic’İn ödül parasından kısarak yüksek derece elde eden kullanıcıları Twitter üstünden duyuracağını açıklaması da eleştirildi.

Bir bütün olarak rekabetçi Fortnite sahnesi bir süredir düşüş eğiliminde. 2020'de COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle pek çok yüksek profilli turnuva iptal edildi ve bu hem geliştiricileri hem de profesyonel oyuncuları olumsuz etkiledi.

2021'in başından bu yana Epic Games, çeşitli turnuvaların ödüllerinde bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden en çok dikkat çeken ise Cash Cup için birincilik ödülünün 600 dolar ve Twitter’da isimlerinin paylaşılması olması oldu.

Hayranlar ve oyuncular Fortnite rekabetçi sahnesinin gidişatını hiç iyi görmüyor. Epic Games’in oyuncuların geri dönüşlerini göz önünde bulundurmak ve ödül konusunda değişiklik yapması için geç değil.

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