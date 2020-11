Fortnite, The Game Awards’da üç dalda aday gösterildi

The Game Awards, bu seneki ödül kategorilerinin adaylarını açıkladı. Ödül kategorileri arasında espor oyunları, indie oyunlar gibi başlıklar var. The Game Awards ile oyuncuların sektördeki beğenilerini dile getirme fırsatına sahip olması sağlanıyor. Ghost of Tsushima, Call of Duty: Warzone ve The Last of Us Part II gibi oyunlar listelerde yer alan oyunlardan bazıları.

2017’nin en çok ses getiren oyunların Fortnite ise bu sene The Game Awards’da üç farklı kategoride ödüle aday gösterildi.2017’den beri üç sene Yılın En İyi Espor Oyunu kategorisine aday gösterilen Fortnite her sene ödülü bir başkasına kaptırdı. Ödülü 2018’de Overwatch’a, 2019 senesinde League of Legends’a kaybeden Fortnite, şimdi bu senenin sonuçlarını bekliyor. Bu sene de Fortnite turnuva ve etkinliklerinin ödül havuzuna büyük meblağlar ayıran Epic Games’in şansının yüksek olduğu düşünülüyor. Ancak kategoride League of Legends ve Counter-Strike: Global Offansive gibi uzun senelerdir milyonlarca sadık hayran kazanmış dişli rakipler de var. Bu yüzden Fortnite aday gösterildiği üçüncü sene de ödülün sahibi olamayabilir.

Bu kategoride başarı elde edemeseler de “Yılın En İyi Devam Eden Oyunu”, iki sene üst üste Fortnite geliştiricilerinin yüzünü güldürmüştü. Bu sene de aynı kategoride aday gösterilen Fortnite’ın bu seferki rakipleri Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone ve No Man’s Sky.

Fortnite’ın aday gösterildiği üçüncü kategori ise En İyi Topluluk Desteği oldu. İlk kez geçtiğimiz sene çıkan kategorinin ilk sahibi Fortnite, Apex Legends, Rainbow Six: Siege ve Final Fantasy XIV gibi rakiplerinin arasından sivrilen Destiny 2 olmuştu. Bu sene bu daldaki Fortnite dışındaki diğer adaylar ise Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, No Man’s Sky ve Valorant.

Bu senenin en güçlü rakiplerinden biri yine bu sene çıkış yapan Valorant olarak görülüyor. Yeni oyunlar arasından Fall Guys ise ilk zamanlardaki heyecanlı kitlesini yavaş yavaş kaybettiği için ödülü alabilir mi tartışılıyor.

