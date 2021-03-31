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eSpor
Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Fortnite Spring Breakout Easter etkinliği açıklandı

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Fortnite Spring Breakout Easter etkinliği açıklandı

Bahar ve Paskalyanın yaklaşmasıyla birlikte Epic Games, Fortnite Bölüm 2 Sezon 6 için yeni bir etkinlik duyurdu.

Fortnite Spring Breakout Easter, Fortnite’ın 2017’de çıktığından beri gerçekleştirdiği ilkbahar temalı etkinlik olacak. Ancak geçmişte de kutlama temalı Operation Snowdown gibi temalı etkinlikler yapılmıştı. Her etkinlikle birlikte gelen yeni skin, kozmetik ve görevler bu etkinlik de var. Yeni Paskalya temalı skinler ve kilidi açılabilir bedava bir balta da var.

Fortnite Spring Breakout Easter etkinliği açıklandı

Etkinliğin maskotu Spring Breakout ile birlikte tanıtılan Duck karakteri. Duck, oyuncular için bazı Legendary Quest görevleriyle geliyor. Bu görevleri tamamlayan oyuncular ise Tactical Quaxes ismindeki baltayı edinebilecek.

Fortnite Spring Breakout Easter etkinliği açıklandı

Oyuna gelen diğer ilgi çekici ürünlerden biri de oyuncuların yumurta fırlatmasına olanak sağlayan Egg Launcher oldu. Silah ise yine kış temalı Snowdown etkinliğindeki Snowball Launcher ile benzerlik gösteriyor.

Etkinliğe dair detaylı bilgininin ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

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