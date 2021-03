Fortnite Spring Breakout Easter etkinliği açıklandı

Fortnite Spring Breakout Easter, Fortnite’ın 2017’de çıktığından beri gerçekleştirdiği ilkbahar temalı etkinlik olacak. Ancak geçmişte de kutlama temalı Operation Snowdown gibi temalı etkinlikler yapılmıştı. Her etkinlikle birlikte gelen yeni skin, kozmetik ve görevler bu etkinlik de var. Yeni Paskalya temalı skinler ve kilidi açılabilir bedava bir balta da var.

Flowers are blooming, the sun is out and robotic ducks and pastel-suited bunnies are on the Island... wait what?



Spring is here and #SpringBreakout is coming! There are new Items, a Duos Cup, Papercraft and even an in-game reward to earn.



