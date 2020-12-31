Fortnite Sızıntıları, Sezon 5 İçin Planlanan Büyük Harita Değişikliklerini Gösteriyor

Sızıntılar hafta boyu devam etti, nitekim oyun dosyalarında olası silah eklentileri ve henüz yayınlanmamış olan üç silah görüldü. Chapter 2’nin beşinci sezonu Stealthy Stronghold ve Colossal Coliseum gibi bir dizi harita değişikliklerine konu olsa da, yeni sızıntılara göre Epic Games henüz tüm değişiklikleri tamamlamış değil.

A new variant was added for the Coliseum in 15.10, but I don't think it's being used in-game yet. pic.twitter.com/QBnMR97WIy — Mang0e - Fortnite Dataminer (@Mang0e_) December 28, 2020

Fortnite haberlerini sızdırmasıyla ünlü olan Mang0e_ adlı kullanıcı, Twitter hesabında yeni Coliseum varyantının fotoğrafını paylaştı. Yeni varyant, devasa bir teknenin olduğu su kaplı bir bölümü gösteriyor. Görünen bu kısım, Holly Hedges’in dışında konumlanan ve Chapter 1’de Viking Village’ın tepesinden hatırlayacağımız kısma çok benziyor.

Colossal Coliseum, Chapter 2’nin beşinci sezonu boyunca oldukça sık tercih edilen atlama alanlarından biri olduğu gibi haritanın merkezinde oyuncuların ilgisini çekecek yeni değişikliklerle gelmesi bekleniyor, böylelikle bu konumu boydan boya değiştirmek birçok sarsıntıyı da beraberinde getirecektir.

Mang0e_ orijinal sızıntı tweet’ini takiben Roma’daki Coliseum bölgesinin daha önce sularla dolu olduğunu ve kalabalıklar için gemi savaşlarına sahne olduğunu söyledi. Daha önce tarihe bir atıfta bulunmamış olan Fortnite’ta bir ilki görebiliriz.