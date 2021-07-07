Fortnite Sızıntıları Naruto ve Anime Geçişlerine Dair İpuçları Veriyor

Fortnite sızıntılarıyla bilinen TweaBR, Fortnite'a gelmesi beklenen en yakın potansiyel anime ve manga skinleri hakkında bazı yorumlarda bulundu ve "güvenilir bir kaynak" işareti verdi. Kaynaktan gelen bilgilere göre Epic Games, bahsettiğimiz Shueisha firmasıyla çalışıyor ve birkaç anime işbirliğine hazırlanıyor.

A trusted source has stated that Epic are working with a company named Shueisha to produce a few anime collabs. The company has partial rights to many large animes including Naruto and Dragon Ball. — Twea - Fortnite Dataminer (@TweaBR) June 29, 2021

Daha önce Naruto skininden bahsedildiğini biliyoruz, ancak bu kozmetik içerik oyunda yer bulmuş değil. Ama diğer yandan oyunda gelecek zamanlara dair bu tür skin modelleri veya parçaları bulunduğunda bile skinin resmi olarak oyuna eklenmesi oldukça uzun zaman alabiliyor. Bu bağlamda beklenen ortaklık hayata geçiyor olabilir.

Shueisha'yı daha önce duymadıysanız bile muhtemelen Shueisha ve Shogakukan'ın sahibi oldukları Viz Media'yı duymuşsunuzdur. Viz Media'nın en bilinen detayları Shonen Jump'ı yayımlarken aynı zamanda Boruto: Naruto Next Generations, JoJo’s Bizarre Adventure, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball Super ve daha birçok mülkün lisansına sahip olmaları.

Shueisha'nın Fortnite'a bağlanmasını sağlayan tüm markaları saymak imkansıza yakın olur, ama belki oyuncular en azından favori anime ve manga uyarlamalarını oyunda gelecek aylarda görebilirler. Fortnite halihazırda DC ve Marvel evrenlerinden bazı skinleri bulunduruyor, bunların dışında görmeyi hiç beklemeyeceğiniz birçok mülkiyet de oyunda kendine yer bulmuş durumda. Bu yüzden bu çizgide anime ve manga geçişleri gayet mümkün görünüyor.

Epic Games henüz bunların doğruluğu hakkında bir yorumda bulunmadı, ama muhtemelen bu kozmetik içeriklerin oyuna eklenmesinden önce veri madenciliğiyle birlikte daha fazla detaya erişebileceğiz.