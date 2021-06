Fortnite Sezon 7 ile birlikte ünlü diziyi oyuna ekliyor

Fornite bu bölümün son sezonu olan Sezon 7’nin tanıtım videosunu geçtiğimiz günlerde yayınladı ve oyunun topluluğu bu videonun işaret ettiği karakterlerden oldukça memnun. Videoya göre ülkemizde oldukça bilindik hale gelen durum komedisi dizisi Rick and Morty, Fortnite ile işbirliği içinde.

Videoda Rick’in dizinin bir bölümünde icat ettiği robotlardan bir tanesini görüyoruz. Robota bir özellik eklenerek, “Taşıma Robotu” adı verildiğini görüyoruz, bu da oyuncuların uzun zamandır Fortnite’da görmek istedikleri bir özellik. Robot, oyuncular için haritanın etrafında mermi ve silah taşıyacak olabilir.

Ortada hiçbir doğrulama veya kanıt bulunmadığı için bu bilgiler tamamen söylentiler ve varsayımlardan ibaret. Rick and Morty’nin oyuna ne şekilde ekleneceği hala bilinmemekte. Bu kozmetik olarak kostümler ile de olabilir, yalnızca bir taşıma robotu eklenerek de olabilir. Sezon 7’nin final olması, yeni araçlar, çeşitli kozmetikler ve kostümler tanıtmalarına sebep olablir.

Rick and Morty oldukça popüler bir dizi. Geçmişte birçok oyunla işbirliği yaptığını gördük. Son olarak Rainbow Six Siege’de kozmetik eklentiler ile görülen Rick and Morty, oldukça popüler olan Fortnite’a gelecek olan Rick and Morty kitlesi ile birlikte hem oyunun hem de dizinin popülaritesini arttıracak gibi duruyor. Sezon 7’nin getirecekleri hala bilinmediği için herkes meraklı ve heyecanlı bir bekleyiş içinde.