Fortnite Sezon 5 finalinde ve yeni sezonda neler olacak?

Fortnite’ın sezon finali etkinlikleri geçtiğimiz senelerde oldukça ses getirmiş, etkinlikler boyunca Twitch’te anlık izleyici sayısı rekoru kırışmıştı. Bunun yanı sıra Travis Scott konseri gibi etkinlikler de gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz sezonlar hikâye bakımından daha zenginken bu sene oyun hikaye odağından biraz çıkmış gibiydi. Bunun yerine her sezon farklı markalarla ve yapımlarla “crossover” gerçekleştirildi. Bu crossoverlar arasında Tron Legacy, Alien, Mandalorian ve Terminator gibi pek çok popüler yapım yer alıyor. Bu yüzden oyuncular bu sezon sonunda gerçekleşecek etkinlikte tam olarak nasıl bir şey gerçekleşecek merak içinde.

Fortnite Sezon 15 Mart’ta bitiyor. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte final etkinliğine dair bilgiler de yayılmaya başladı. Şu anda oyunda Zero Point’e yaklaşıldığında tuhaf görsel efektler ve değişik sesler duyuluyor. Başta bunların ne anlama geldiğine dair kimsenin bir fikri olmasa da elbette ki veri madencileri boş durmadı.

Mang0e isimli, oyuncu topluluğu tarafından güvenilen bir veri madencisi, oyunda tek bir etkinlik yerine birden çok mini-etkinlik olabileceğini söyledi. Bu etkinliklerin sonunda ise büyük final kutlaması gelecek. Burada ana noktanın ise Zero Point’teki “istikrarsızlaşma” olduğunu belirtiyor.

Mang0e, bu "istikrarsızlaşmanın" önümüzdeki haftalarda dört dalga halinde geleceğini ve Sezon 6 için bir geçiş görevi göreceğini söyledi. Bunun yanı sıra NPC’ler de bu dalgalardan etkilenecek ve Zero Point’e benzer şekilde parlayacaklar.

New Zero Point Destabilize Sounds! pic.twitter.com/vzxUf4qo8D — HYPEX (@HYPEX) March 2, 2021

HYPEX isimli bir diğer veri madencisi ise oyundaki yeni Zero Point seslerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bu verilere göre Zero Point, yeni ses efektleriyle etkilerini oyunculara sesli sohbette de aks edecek. Oyuncuların sesinde dalgalanmalar yaratarak bütün temaya bir uyum sağlanacak.

Her ne kadar Fortnite henüz kesin bir yol haritası ve takvim belirtmese de oyuncuların beklentisi giderek büyüyor.