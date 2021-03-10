Fortnite Sezon 5 finalinde oyuncuları bir sürpriz bekliyor

Fortnite’ın Zero Point sezonu yavaş yavaş son buluyor.Ve tahminler Epic’in sezon finali için büyük bir şeyler düşündüğü yönünde. Epic Games’in yayımladığı blog gönderisine göre final etkinliğinin adı Zero Crisis Final olacak ve oyuncular Agent Jones ile tek oyunculu bir göreve çıkacak.

Henüz görevin ne, nasıl ve nerede olacağına dair bir bilgi yok ancak görevin geçeceği yerin içinde yeni sezona dair ipuçları barındırması bekleniyor. Bununla birlikte Epic Games’in sezon sonu için yaptığı büyük hazırlıkları boşa çıkarmayacak büyüklükte bir boyutta olması bekleniyor.

Şu ana kadar Fortnite’ın sezon sonu etkinliklerinde çok sayıda oyuncuyu bir araya getirilerek bir şeyler yapılmış olsa da görünüşe göre Epic Games bu sefer alışılagelenin dışına çıkmayı planlıyor.