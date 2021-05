Fortnite, iOS’a geri dönüyor

Oyun içi alım sistemi yüzünden Epic Games ve Apple arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Apple Store’dan kaldırılan Fortnite, yakın zamanda iOS’a geri gelebilir. Ancak bu geri dönüş oyunun direkt olarak mağazada yer alması şeklinde olmayacak. Epic Games ve Nvidia GeForce Now ortaklığıyla birlikte Fortnite’ın GeForce Now içerisinde dolaylı olarak Apple Store’da yer alması bekleniyor.

Nvidia’nın Ürün Yönetim Başkanı Aashish Patel, Epic Games ve Nvidia’nın fortnite’ı GeForce Now servis sistemiyle iOS’a koymak için çalıştığını söyledi. Patel, bir aksilik çıkmadığı takdirde oyuna Ekim ayı gibi GeForce Now üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.

Epic is wholeheartedly supporting NVIDIA’s GeForce NOW service with Fortnite and with Epic Games Store titles that choose to participate (including exclusives), and we’ll be improving the integration over time.