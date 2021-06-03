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eSpor
Haber Giriş: 03.06.2021 - 00:28 | Son Güncelleme:

Fortnite için yeni bir kostüm sızdırıldı

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Fortnite için yeni bir kostüm sızdırıldı

Epic Games yaptığı işbirlikleri ile adını duyurmayı başarıyor.

Uzun zamandır yaptığı işbirlikleri ile adını sıkça duyuran Epic Games, Fortnite’a yeni bir kostüm daha ekliyor. Sezon 6’da yeni bir Marshmello kostümü görebiliriz.

Geçtiğimiz aylarda yapılan Epic Games’in yaptığı anlaşmalar genelde spor dalları üzerine oldu. Oyunda tanıtılan tüm kostümler arasında, diğer tüm görünümlerin kendine özgü özellikleri ve yetenekleri bulunuyor.

Fortnite kodları arasında gizlenen bu kostümün, müzikal ifadeler kullanıldığında tetiklenen bir ışıklandırma efekti bulunuyor. Bu kostümün nasıl görüneceği veya ışıklandırma efektinin nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor olsa da, tahmin edilenden çok daha iyi bir halde çıkış yapacaktır.

Oyuncular, Marshmello'nun oyunda zaten bir kostümü bulunduğu için bu yeni kostümün, ışık efektleri veya kostüm değişikliği gibi değişiklikleri içerebilecek bir ek olabileceğini düşünüyorlar.

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