Fortnite: Dreamhack ertelendi

Rekabetçi Fortnite oyuncuları uzun zamandır Fortnite: Dreamhack’in gelmesini bekliyordu. Ancak maalesef oyunda envanter sisteminde fark edilen bir açık, turnuva organizatörü Dreamhack’in etkinliği ertelemesine sebep oldu. Oyuncuların ve izleyicilerin ise Epic Games sorunu giderene kadar beklemesi gerekecek.

ℹ️ Due to tournament integrity concerns this weekends DreamHack Open ft. Fortnite will be rescheduled to a later date in May.



At a later date we'll provide you more information about the rescheduling of the tournament.



Thanks for understanding 🧡 — DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) April 16, 2021

DreamHack Fortnite hesabından yapılan paylaşımda da oyundaki açık sebebiyle etkinliğin Mayıs ayına ertelendiği duyuruldu. Turnuvanın kesin tarihine dair bilgiler ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Dreamhack’in turnuvayı ertelemesine sebep olan açığı ise Fransız bir Fortnite oyuncusu ortaya çıkardı.

Oyuncu her ne kadar açığın nasıl aktive edildiğini göstermese de sonucu aldığı bir oyun içi kliple paylaştı. Bu açık sayesinde oyuncu envanterinde yer alan Flopper ve hatta Shield Potion’larını iki katına çıkarabildi.

Ertelenen turnuvanın kesin tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.