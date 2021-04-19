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eSpor
Haber Giriş: 19.04.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Fortnite: Dreamhack ertelendi

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Fortnite: Dreamhack ertelendi

Fortnite’ta keşfedilen endişe verici bir açık, Fortnite: Dreamhack’in ertelenmesine sebep oldu.

Rekabetçi Fortnite oyuncuları uzun zamandır Fortnite: Dreamhack’in gelmesini bekliyordu. Ancak maalesef oyunda envanter sisteminde fark edilen bir açık, turnuva organizatörü Dreamhack’in etkinliği ertelemesine sebep oldu. Oyuncuların ve izleyicilerin ise Epic Games sorunu giderene kadar beklemesi gerekecek.

DreamHack Fortnite hesabından yapılan paylaşımda da oyundaki açık sebebiyle etkinliğin Mayıs ayına ertelendiği duyuruldu. Turnuvanın kesin tarihine dair bilgiler ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Dreamhack’in turnuvayı ertelemesine sebep olan açığı ise Fransız bir Fortnite oyuncusu ortaya çıkardı.

Oyuncu her ne kadar açığın nasıl aktive edildiğini göstermese de sonucu aldığı bir oyun içi kliple paylaştı. Bu açık sayesinde oyuncu envanterinde yer alan Flopper ve hatta Shield Potion’larını iki katına çıkarabildi.

Ertelenen turnuvanın kesin tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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