Fortnite: Dreamhack ertelendi

Rekabetçi Fortnite oyuncuları uzun zamandır Fortnite: Dreamhack’in gelmesini bekliyordu. Ancak maalesef oyunda envanter sisteminde fark edilen bir açık, turnuva organizatörü Dreamhack’in etkinliği ertelemesine sebep oldu. Oyuncuların ve izleyicilerin ise Epic Games sorunu giderene kadar beklemesi gerekecek.

ℹ️ Due to tournament integrity concerns this weekends DreamHack Open ft. Fortnite will be rescheduled to a later date in May.



At a later date we'll provide you more information about the rescheduling of the tournament.



Thanks for understanding 🧡