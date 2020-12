Forsen, Twitch’e geri döndü

Twitch’te 1.4 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü yayıncı Sebastian ‘Forsen’ Fors, geçtiğimiz Kasım ayında uygunsuz GIF kullanmak gerekçesiyle bir ay boyunca Twitch’ten ceza almıştı. Geçtiğimiz gün ceza süresi dolan Forsen, yayın sitesine dönüşünü yayınla duyurdu.

Forsen’in banlanması olayına baktığımız zaman topluluk kurallarının kasıtsız bir şekilde ihlal edilmesi durumu söz konusu. Yayın esnasında ekranda çıkan gifin farkında olmadan yayına devam etmesi Forsen’in acımasız bir şekilde cezalandırılmasıyla son buldu. Yayıncıların ekranda yanlışlıkla uygunsuz içerik bulundurması gibi hatalar zaman zaman görülen yaygın bir durum olmakla birlikte Twitch bunu çoğu zaman sorun etmiyor.

So apparently I’m unbanned! I’ll cu guys tomorrow at 7pm cet. Thats all.