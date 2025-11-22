Formula 4'e adım atan Alp Aksoy: Hedefim 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak

Haberin Devamı

5 yaşından beri pistlerde olan Alp Aksoy kariyerinde dönüm noktası niteliği taşıyan bir adım attı.

ALP ARTIK F1 PİLOTLARININ YETİŞTİĞİ PREMA’DA

Şimdilerde 15 yaşında olan Alp, Formula 1 pilotları Charles Leclerc, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Valteri Bottas, Mick Schumacher, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll ve Nicholas Latifi'nin yetiştiği Prema Racing takımı ile anlaştı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Ekim ayı sonunda çıktığı Formula 4 testlerini lider olarak tamamlayan milli pilot, geçen sene karting takımında yarıştığı Prema ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak Formula sahnesine adım attı.

ALP’İN HEYECANINA İTALYA’DA EŞLİK ETTİK

Biz de Alp Aksoy'un kariyer basamağındaki önemli adıma tanıklık etmek üzere Prema'nın Vicenza şehrinde bulunan fabrikasında düzenlenen basın toplantısına katıldık.

Pistlerde direksiyonuna geçeceği aracın da tanıtıldığı toplantının ardından başarılı pilot ile kısa bir röportaj yapma şansımız oldu. İşte 2030'da İstanbul'da Formula 1 pilotu olarak yarışmak istediğini söyleyen Alp ile konuştuklarımız;

- Alp, 5 yaşından beri pistlerdesin. Kartingde birçok başarı kazandın ama artık Formula 4’te yarışacaksın. Kariyerin için büyük bir dönüm noktası. Neler hissediyorsun?

* Evet. Kesinlikle. 10 senedir ben yurt dışında yarışıyorum. Ve kartingde çok başarılı bir dönem geçirdim. Ve şimdi Formula 4'te de her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Şimdi Formula 4'te de her şeyin iyi olacağına inanıyorum ve ilk yarışım 2 hafta sonra. Heyecanlıyız tabii ki.

‘BENİ EN ÇOK ZORLAYAN BOYUN OLDU’

- F4 testlerini lider olarak tamamlayarak ne kadar iddialı olduğunu da gösterdin. Testler nasıl geçti, F4’te piste çıkmak nasıldı seni en çok ne zorladı?

*İyi geçti tabii ki. Ben spor olarak çok çalışıyorum zaten evde. Her gün %1 bile olsa kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şu anlık her şey çok iyi gidiyor. Bundan sonrasının da iyi gideceğine eminim. Beni en çok zorlayan şey boyundu. Ve boynumu da çok fazla kuvvetlendirdim. Ve şu anda çok zorlanmıyorum.

‘TESTLERDE HEP ÇOK HIZLIYDIM’

- Artık Prema pilotusun. Prema, Leclerc, Gasly ve Mick Schumacher gibi pilotları bünyesinden çıkaran bir takım. Prema’da olmak nasıl bir duygu. Prema için neler düşünüyorsun?

* Çok iyi bir duygu. Onlar beni kabul etmesi için çok sevindim. Çünkü ben de zaten testlerde hep en iyilerden, hep çok hızlıydım. Dediğim gibi bu duyguyu yaşamak çok iyi. Ama tabii ki de üstüme biraz da baskı var. Ama ben bunun için çok çalışıyorum.

‘HEDEFİM F1 PİLOTU OLUP İSTANBUL’DA YARIŞMAK’

- 7 yaşında verdiğin bir röportajda Formula 1’de birinci olacağım diyorsun. Bugün de F4’e adım attın. İstanbul’da seni Formula 1 pilotu olarak görür müyüz?

* İnşallah görürüz. Bunun için çok çalışıyorum. İlk olarak hedefim 2026'da Formula 4'te İtalya şampiyonu olmak. Ondan sonra 2027'de Formula 3’te zirvede olmayı hedefliyorum. Son olarak 2030'da da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak hedefim.

‘TÜRK HALKI BANA GÜVENSİN’

- Sizin gibi sporcular sayesinde Türkiye’de motor sporları yükselişte. Türkiye'nin büyük bir sosyal medya gücü de var. Son olarak Toprak Razgatlıoğlu şampiyon oldu. Ona büyük destek verildi. Keza Arda Güler'e olan desteği görüyorsun. Sen de ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden bir sporcusun. Türk yarış severler için ne demek istersin?

*Evet Toprak ağabey olsun, Arda ağabey olsun, hepsi ağabeylerimiz, sporcularımızın hepsi çok iyi gidiyor. Bu sporda ben de onlar gibi olmaya çalışıyorum. Ve şu anda olmak için de adımlar atıyorum. Tabii ki bu başarılar artacak. Türk halkına bana güvenmelerini söyleyebilirim. Çünkü şu anda her şey çok iyi gidiyor ve çok daha iyi gideceğine de eminim.