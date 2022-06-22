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Formula 2 sürücüsü Juri Vips, ırkçı ifade kullanınca Red Bull'dan uzaklaştırıldı!

#Juri Vips#Formula 2#Red Bull
Formula 2 sürücüsü Juri Vips, ırkçı ifade kullanınca Red Bulldan uzaklaştırıldı

Formula 1 takımı Red Bull, Formula 2'de Hitech takımı adına mücadele eden akademi pilotu Juri Vips'in Twitch yayınında kullandığı ırkçı ifade sebebiyle takımdan uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Milli sporcumuz Cem Bölükbaşı'nın da yarıştığı Formula 2'de Hitech takımı adına mücadele eden Estonyalı pilot Juri Vips, Twitch yayınında oyun oynadığı esnada 'nigga' kelimesini kullanarak başını büyük belaya soktu.

21 yaşındaki sürücünün canlı yayında kullandığı ırkçı ifadenin sosyal medyada yayılmasının ardından Formula 1 takımı Red Bull, akademi pilotu Vips'in takımdan uzaklaştırıldığını duyurdu.

Red Bull'dan yapılan açıklamada; "Red Bull Racing, olayla ilgili tam soruşturma tamamlanana kadar, genç sürücü Juri Vips'i derhal geçerli olmak üzere tüm takım görevlerinden askıya aldı. Organizasyon olarak ırkçı dil kullanımına ve hareketlere karşıyız ve bunlara toleransımız sıfırdır." ifadeleri kullanıldı.

Formula 2 sürücüsü Juri Vips, ırkçı ifade kullanınca Red Bulldan uzaklaştırıldı

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VIPS ÖZÜR DİLEDİ

Juri Vips, takımdan uzaklaştırılmasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak özür diledi.

"Oyun anında kullandığım ofansif dil sebebiyle herkesten özür dilerim. Yaptığım kabul edilemez bir şey ve benim değerleri ve ilkeleri asla yansıtmıyor. Hareketimden ötürü büyük pişmanlık içerisindeyim. Yürütülecek soruşturmada benden ne istenirse yapmaya hazırım."

Formula 2 sürücüsü Juri Vips, ırkçı ifade kullanınca Red Bulldan uzaklaştırıldı

RED BULL VE ALPHA TAURI İÇİN TEST PİLOTLUĞU YAPIYOR

2018 yılından bu yana Red Bull'un sürücü geliştirme programının bir parçası olan Vips, 2019 yılında Formula 3'te 4. olmuştu. 2020 yılını Formula 2'de eçiren Vips, Red Bull'un desteğiyle şampiyonada 3. yılını geçiriyor.

Formula 2'nin yanı sıra Formula 1'de Red Bull ve Alpha Tauri'nin test pilotluğunu yapan Vips, yedek pilot olarak yarışlara katılıyor ve simülasyon çalışmalarında yer alıyor.

Juri Vips, bu sezon İspanya GP'de ilk kez Formula 1 antrenman seansına katılmıştı.

Vips'in Formula 2'deki takımı Hitech, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Vips, 6 yarış sonunda topladığı 51 puanla F2 şampiyonasında 7. sırada bulunuyor.

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#Juri Vips#Formula 2#Red Bull

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