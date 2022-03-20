Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Formula 2 Bahreyn Grand Prix'sinde Cem Bölükbaşı 15. oldu!

#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Cem Bölükbaşı Yarış Programı
Formula 2 Bahreyn Grand Prixsinde Cem Bölükbaşı 15. oldu

Formula 2'de ilk yarış heyecanını yaşayan milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, 20. sırada başladığı Bahreyn GP'yi 15. sırada tamamladı.

Haberin Devamı

Türkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden pilot Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk yarışına Bahreyn Grand Prix'inde çıktı. Cuma günü yapılan sıralama turlarında 20. sırayı alan Cem, dün koşulan sprint yarışına 20. sıradan başlayıp 14. sıraya tırmanmış ve yarışı 14. bitirmişti.

Bugün öğleden sonra yapılan ana yarışa yine 20. sırada başlayan milli sporcumuz, son bölümde bazı pilotların yarış dışı kalmasıyla mücadeleyi 15. sırada tamamladı.

Yarışta birinciliği Theo Pourchaire, ikinciliği Liam Lawson, üçüncülüğü ise Jüri Vips elde etti.

Formula 2 Bahreyn Grand Prixsinde Cem Bölükbaşı 15. oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Cem Bölükbaşı Yarış Programı

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler