Formula 2 Bahreyn Grand Prix'sinde Cem Bölükbaşı 15. oldu!

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Türkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden pilot Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk yarışına Bahreyn Grand Prix'inde çıktı. Cuma günü yapılan sıralama turlarında 20. sırayı alan Cem, dün koşulan sprint yarışına 20. sıradan başlayıp 14. sıraya tırmanmış ve yarışı 14. bitirmişti.

Bugün öğleden sonra yapılan ana yarışa yine 20. sırada başlayan milli sporcumuz, son bölümde bazı pilotların yarış dışı kalmasıyla mücadeleyi 15. sırada tamamladı.

Yarışta birinciliği Theo Pourchaire, ikinciliği Liam Lawson, üçüncülüğü ise Jüri Vips elde etti.