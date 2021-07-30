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Motor Sporları
Haber Giriş: 30.07.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Formula 1'in yıldız ismi Lewis Hamilton'dan Türkiye ve orman yangını paylaşımı

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Formula 1'in yıldız ismi Lewis Hamilton'dan Türkiye ve orman yangını paylaşımı

Formula 1'de Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, ülkemizdek yangın felaketiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, son günlerde ülkemizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

23.2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan 'Sir' unvanlı Lewis Hamilton, 'Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum' ifadelerini kullandı.

Formula 1in yıldız ismi Lewis Hamiltondan Türkiye ve orman yangını paylaşımı

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