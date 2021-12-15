Formula 1'in yeni şampiyonu Max Verstappen'e özel ayakkabı!

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PUMA Motor Sporları Direktörü Thomas Josnik şu açıklamalarda bulundu: “Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında oldukça heyecan verici bir sezon finaline şahit olduk. Her iki PUMA sporcusunun da Şampiyonluk için mücadele edişini görmek büyük bir onurdu.

Max ve tüm ekibini Formula 1 Dünya Şampiyonluğu unvanını kazandığı için tebrik ediyoruz. Lewis’in tüm sezon boyunca gösterdiği performansı da vurgulamak isteriz. 2021, spor adına inanılmaz bir yıldı.”

PUMA, Max Verstappen’in ilk Formula 1 Dünya Şampiyonluğu unvanını, yarışlar sırasında giydiği ayakkabının çok özel bir versiyonu ile kutluyor. Bu yeni Speedcat Pro modeli, altın rengi ile dikkat çekiyor. Red Bull Racing Honda’nın yıldız sporcusu, ayakkabıyı 14 Aralık Salı günü Abu Dhabi’deki test sürüşü sırasında teslim aldı: “Yarışın son turuna dek oldukça yoğun bir mücadele oldu. Şu an Formula 1 Dünya Şampiyonu olmak harika bir duygu. Bu çok büyük bir ekip çalışmasıydı. 2016’da Red Bull Racing Honda’ya katıldığımdan ilk günden beri beni desteklediği ve en iyi yarış ekipmanlarını sağladığı için PUMA’ya çok teşekkür ederim.”