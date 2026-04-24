Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü dünya basınında yankı uyandırdı! 'İkonik yarış geri dönüyor! Unutulmaz İstanbul pisti yeniden F1'de'

Formula 1 heyecanı, 6 yıl sonra yeniden Türkiye'de yaşanacak.

Türkiye Grand Prix'si, motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in 2027 takviminde yer alacak. İstanbul Park, 2005-2011 ve 2020-2021 yıllarından sonra gelecek sene Formula 1'e 10. kez ev sahipliği yapacak.

Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü dünya basınında da geniş yer buldu.

THE SUN: TÜRK LOKUMU GERİ DÖNDÜ

İngiliz The Sun, Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü şu sözlerle gördü; ' Türk lokumu: F1, Lewis Hamilton’ın rekoru egale ettiği, “takımlar, sürücüler ve taraftarlar tarafından eşit derecede sevilen” Grand Prix’nin geri dönüşünü duyurdu”

New York Times: “Formula 1, 2027'den itibaren Türkiye'ye geri dönecek; İstanbul Park'taki Grand Prix, 2031'e kadar geçerli beş yıllık bir anlaşma kapsamında takvime geri dönerek, takvimdeki son boş yeri dolduracak.”

DAILY MIRROR: TARİHİ YARIŞ GERİ DÖNÜYOR

Daily Mirror: "F1, beş yıllık aradan sonra tarihi yarışı geri getirmek için yeşil ışık yaktı; duyuru yapıldı. Formula 1, çok yıllı bir anlaşma kapsamında ikonik bir yarışın yarış takvimine geri dönmesi için yeşil ışık yaktı.

Formula 1, beş yıllık bir aradan sonra 2027 yılında Türkiye Grand Prix'sinin geri dönüşüne sahne olacak. Cuma günü takvime geri döndüğü resmen açıklanan İstanbul Park pisti, F1 takviminde bir kez daha heyecan verici bir yarışa ev sahipliği yapacak."

MARCA: ‘UNUTULMAZ İSTANBUL PİSTİ DÖNÜYOR’

İspanyol gazetesi Marca ise F1'in Türkiye'ye dönüşünü böyle açıkladı; "Türkiye, 2027'de Formula 1'e geri dönüyor. Osmanlı toprakları, altı yıllık bir aradan sonra yeniden bir F1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak.

Otomobil sporları severler için müjdeli haber. İstanbul Park gibi unutulmaz bir pist, gelecek sezondan itibaren Formula 1 takvimine geri dönecek. F1'in Osmanlı asfaltına dönüşü tek günlük bir olay olmayacak. Resmi anlaşma, İstanbul'un 2031 yılına kadar takvimde yer almasını garanti ediyor.

PİST KENDİNE ÖZGÜ KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Bu pist, aşırı teknik zorlukları eşsiz bir görsel şölenle birleştirmesiyle ünlüdür ve Dünya Şampiyonası’nda her zaman kendine özgü kimliğiyle öne çıkmaktadır. Bu hamle ile Formula 1, Türkiye’yi iddialı küresel genişleme stratejisinin stratejik bir merkezi olarak pekiştirirken, her zaman unutulmaz yarışlara sahne olan bir pistin yeniden kazanılmasını sağlamıştır.

PADOKTA COŞKUYLA KARŞILANDI

İstanbul sadece sportif bir meydan okuma değil, aynı zamanda lojistik ve kültürel açıdan da kilit bir konumda olduğu için, bu haber padokta coşkuyla karşılandı. Şampiyonluk böylece dinamik pazarlardaki varlığını güçlendiriyor ve 2027'den itibaren motorların gürültüsünün iki kıta arasındaki sınırı yeniden aşmasını garanti altına alıyor."

BİLD: TÜRKİYE’DEN FORMULA 1 SÜRPRİZİ

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild ise haberi okurlarına bu manşetle verdi: Formula 1'de Türkiye'den büyük sürpriz! Motor sporlarının en üst seviyesi Türkiye'ye geri dönüyor! Cuma günü Formula 1, 2027'den itibaren İstanbul Park Pisti'nde yeniden yarışlar düzenlemeyi planladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan yeni anlaşma uyarınca İstanbul Park'ın 2031 sezonu dahil olmak üzere takvimde yer aldığı teyit edildi."

Fransız L'Equipe gazetesi: "Türkiye Grand Prix'si, 2027'den itibaren beş yıl boyunca Formula 1 takvimine geri dönecek. Ünlü üçlü sol virajıyla tanınan bu pist, en son 2021 yılında takvimde yer almıştı."

ABOLA: TÜRKİYE PORTİMAO İLE BİRLİKTE DÖNÜŞÜNÜ KUTLAYACAK

Portekiz gazetesi Abola ise Portekiz GP'nin de dönüşüne vurgu yaptığı haberinde şu ifadeleri kullandı; 'Türkiye, 2027'de Portimão ile birlikte F1'in geri dönüşünü kutlayacak.

Türkler, en üst sınıf yarışlara yeniden ev sahipliği yapmak üzere beş yıllık bir anlaşma imzalayacak ve üç zaferle Brezilyalı Felipe Massa'nın en başarılı pilot olduğu İstanbul Park'a geri dönecek.'