Formula 1'in olay adamı Michael Masi, 2021 Abu Dhabi sonrası ilk kez konuştu! Görevden ayrıldıktan sonra ilk ne yaptı?

Haberin Devamı

2021 sezonu, Formula 1 tarihinin en çekişmeli sezonu olarak kayıtlara geçmişti. 2021 sezonunun finali olan Abu Dhabi Grand Prix'si ise tarihin en tartışmalı şampiyona sonunu bizlere izletmişti. Son turlarda giren güvenlik aracı, FIA Yarış Direktörü Michael Masi'nin kararları ve Verstappen'in son turda Hamilton'ı geçerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşıp İngiliz yıldızın 8. şampiyonluğunun önüne geçmesi...

2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinin tartışmalı ismi Michael Masi, 2022 sezonu öncesi yarış direktörlüğü görevinden emekli edilmişti. Masi ile ilgili tartışmalar o günden bu güne bitmiş değil.

Michael Masi, 2021 Abu Dhabi sonrası ilk kez Formula 1 etkinliğinde görüldü. Ülkesi Avustralya'da bu hafta sonu düzenlenecek Avustralya GP için Albert Park'a gelen Masi, uzun zaman sonra ilk kez konuştu.

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

İlk tur

Formula 1 2021 sezonunun son yarışına 8. şampiyonluğunu kovalayan Lewis Hamilton ile ilk kez şampiyon olmak isteyen Max Verstappen puan puana girmişti.

Verstappen pole pozisyonunda olmasına rağmen startta daha iyi kalkan Hamilton liderliği, yarışın son turuna kadar bırakmamak üzere devraldı.

Michael Masi'nin ilk tartışmalı kararı, ilk turda Hamilton ile Verstappen arasında yaşanan mücadele sonrası Hamilton'un virajı keserek yoluna devam etmesi sonrası geldi. Max Verstappen ve Red Bull, Hamilton'u geçmek üzere olduklarını ve İngiliz pilotun virajı keserek avantaj sağladığını iddia ediyor ve liderliği geri vermesini istiyordu.

Hamilton ve Mercedes cephesi ise Verstappen'in kendilerini pist dışına ittiğini, gidecek yer olmadığı için virajı kesmek zorunda kaldıklarını söylüyordu.

Michael Masi, turun devamında virajı keserek oluşturduğu farkı yavaşlayarak geri veren Hamilton'ın bu yaptığını yeterli bulup ceza veya yaptırım anlamında bir aksiyon almayarak Red Bull'un tepkisini çekti.

Son turlar...

Lewis Hamilton, Verstappen'in büyük bir farkla önünde lider konumda ve yarışın bitmesine artık 5 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi'nin kazası yaşandı ve güvenlik aracı piste girip şampiyonanın kaderine ortak oldu.

Haberin Devamı

Yarış lideri Lewis Hamilton, güvenlik aracı piste girdikten sonra pite girmeyip yoluna devam etti. Kaybe decek bir şeyi olmayan Verstappen ise pite girip yeni lastikler taktı. Yarışın yeniden başlaması halinde Verstappen'in avantajı büyük olacaktı...

Güvenlik aracı arkasında konvoy oluşmuş ve pist temizlenmişti ancak tur yemiş pilotların yerlerini geri alıp almayacakları belirsizdi. Michael Masi önce tur yemiş pilotların yerlerini geri almayacağı yönünde karar verdi, ardından bu kararını değiştirip son tura girerken Hamilton ile Verstappen arasında kala tur yemiş pilotların yerlerini geri almasına izin verdi.

58. tura girilirken Verstappen taze lastikleriyle Hamilton'ın arkasındaytdı ve güvenli aracı pistten çıkınca müthiş heyecan tek turluğuna yeniden başlamıştı. Verstappen 5. virajda geç bir şekilde içeriye girerek Hamilton'u geçti ve turun devamında İngiliz rakibine fırsat vermeyerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzandı. Lewis Hamilton ise 8.(rekor) şampiyonluğu son turda kaçırmış oldu.

Haberin Devamı

Mercedes protesto etti! Haftalarca devam eden hukuki süreç...

Lewis Hamilton'ın takımı Mercedes, 2021 Abu Dhabi GP'de kural hatası yapıldığını iddia etti. Yarışın ve şampiyonanın tescil edilmemesi için başvurular yaptı.

Michael Masi'yi de şikayet eden Mercedes, bir süre sonra FIA ve Formula 1 yönetimi ile anlaşarak şikayetlerini geri çekti. FIA ise aynı hafta Michael Masi'nin görevinden alındığını açıkladı.

ÜLKESİNE DÖNDÜ! YENİ GÖREVİ...

Formula 1 yarış direktörlüğü görevinden alınmasının ardından ülkesi Avystralya'ya dönen ve F1 gündeminden uzak kalan Masi, Avustralya'nın önde gelen serisi Supercars'ta yönetici komisyonunun başına geçti.

İLK KEZ F1 PADOKUNDA!

Haberin Devamı

Michael Masi, 2021 Abu Dhabi sonrası ilk kez Formula 1 padokunda görüntülendi. Ülkesi Avustralya'da bu hafta sonu yapılacak yarışı takip etmek üzere Albert Park'a geldi.

HAMILTON'A MASI SORUSU

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a padokta Michael Masi'nin olmasıyla ilgili soru soruldu. İngiliz pilotun cevabı; "Şu anda kendime ve kazanmaya odaklanmış durumdayım." oldu.

MICHEAL MASI İLK KEZ KONUŞTU! HEM DE İNGİLİZ BASININA...

2021 Abu Dhabi GP'sinin olay adamı Michael Masi, Avustralya GP öncesi, kendisini yerden yere vuran İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Padoğa ilk Çarşamba günü geldim ve ne yalan söyleyeyim biraz gergindim. Ama burada çok güzel karşılandım, siz de gördünüz.

Haberin Devamı

Yaptığım işi seviyordum ama bu son 2 yılda, işim sırasında ne kadar çok seyahat ettiğimi fark ettim. Resmen uçaklarda yaşıyormuşuz. Şimdi çok sakin ve güzel bir hayatım var. Yemek yapıyorum, sevdiklerimle vakit geçiriyorum. Bunlar özlediğim şeylermiş... 89 yaşındaki büyükannem Agusta eve biraz yakın oturuyor. İtalyan kökeninden ötürü tek kelime İngilizce bilmiyor. Onunla kahve eşliğinde İtalyanca konuşmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Düğünler, doğum günü partileri... Bu ufak şeyler insanı çok mutlu ediyor...

FIA'dan ayrıldığımda anneme ve babama; "O günler artık bitti" dedi. Abu Dhabi'den sonra onlara zaten hiçbir şekilde gazete okumamalarını ve televizyonda ilgili haberleri izlememelerini söylemiştim. Sosyal medya çoğu anlamda işlevsel ama bazen hiç sağlıklı değil. Hatta zehirli bile olabiliyor.

Ayrıldıktan sonra kendime zaman harcadım. Forma gitmek için spor yaptım ve bana iyi geldi. İhtiyacım varmış. Fiziksel olarak kendimle ilgilendim ama zihinsel açıdan yeterince zaman ayıramadım. Sadece özel olarak konuştuğum kişiler vardı. Bazı yakın arkadaşlarım ve ailem. Daha sonra profesyonel yardım aldım tabii ki. Muhtemelen almam gereken zamandan bir süre geç başladım. Geçen yılın ikinci yarısında başldım profesyonel yardım almaya ve olaylar zaten sakinleşmişti.

Abu Dhabi ile ilgili herkesin kendi bakış açısı ve düşüncesi var. Bunlara saygı duyuyorum. Düşündükleri hakkında yorum yapmak bana düşmez. Eğer bana bir yerde rastlayıp o günle ilgili konuşmak, tartışmak isterlerse buna sonuna kadar açığım.

Okan Karacan, Spor Arena Youtube Kanalı'nın Formula 1 programı Pit Stop'ta tarihi 2021 Abu Dhabi GP'yi böyle yorumlamıştı