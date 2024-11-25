Formula 1’ın kralı Verstappen

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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2024 yılı şampiyonluğunu Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. ABD’nin Las Vegas kentinde yapılan 22. yarışı beşinci sırada bitiren Hollandalı pilot, sezonun bitimine 2 yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Honda motoruyla yarışan Red Bull ve Verstappen böylelikle üst üste dördüncü kez Formula 1’in zirvesine çıktı.

YARIŞI RUSSELL KAZANDI

6.2 km’lik Las Vegas Pisti’nde 50 tur üzerinden yapılan yarışta birinciliği, ‘pole’ pozisyonunda start alan Mercedes pilotu George Russell, 1 saat 22 dakika 05.969 saniyelik derecesiyle elde etti. Şampiyonluk için en yakın rakibi Lando Norris’in (McLaren) önünde bitirmesi gereken Verstappen ise bitiş çizgisine 5. sırada ulaştı. Norris 6. olunca Verstappen şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix’si, 1 Aralık’ta düzenlenecek.

F1 PiLOTLAR KLASMANI

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1. Max Verstappen 403 puan

2. Lando Norris 340 puan

3. Charles Leclerc 319 puan

4. Oscar Piastri 268 puan

5. Carlos Sainz 259 puan

TAKIMLAR KLASMANI

1. McLaren 608

2. Ferrari 584

3. Red Bull 555

4. Mercedes 425

5. Aston Martin 86