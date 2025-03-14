Formula 1'in en başarılı pilotları Schumacher ve Hamilton

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2025 sezonu Avustralya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu Michael Schumacher ile Lewis Hamilton, elinde tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberin bu bölümünde organizasyon tarihinin "enleri" ele alındı.

Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman Schumacher, 7 şampiyonlukla uzun yıllar F1'in en başarılı sürücüsü ünvanını taşıdı.

Büyük Britanyalı Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu ilan ederek Schumacher'in "en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak oldu.

Schumacher ve Hamilton'ın ardından 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio, 4'er şampiyonlukla Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel sıralanıyor.

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En çok birincilik rekoru Hamilton'ın

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde 105 birincilikle Lewis Hamilton bulunuyor.

Bu kategoride Schumacher, 91 birincilikle ikinci sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 63 kez ilk sırada gören Hollandalı Max Verstappen'i, 53 birincilikle Alman Sebastian Vettel ve 51 yarış galibiyetiyle Fransız Prost takip ediyor.

En fazla pole pozisyonu da Hamilton'da

Hamilton, 1950'den bu yana düzenlenen organizasyonda kazandığı 104 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi konumunda.

Bu yıldan itibaren Ferrari'de yarışacak Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Ayrton Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

Bir sezonda en çok yarış kazanan Verstappen

Dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1'de bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekoru Max Verstappen'in elinde bulunuyor.

Formula 1'in 2023 sezonunda 22 yarışın 19'unda damalı bayrağı ilk sırada geçen Hollandalı sürücü, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Verstappen, 2022'de kazandığı 15 yarışla, bir sezonda 13'er galibiyet elde eden Schumacher ve Vettel'i geçmişti.

Yine 2023 sezonunda üst üste 10 yarış kazanan Verstappen, bu alandaki rekoru da elinde bulunduruyor.

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Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla Formula 1'de en çok zafere ulaşan takım ünvanını açık ara koruyor.

Takımlar klasmanında Williams ve McLaren'in 9'ar, Mercedes'in 8, Lotus'un 7, Red Bull'un ise 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Formula 1'de daha önce şampiyon olan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle: