Formula 1'in en başarılı pilotları Schumacher ve Hamilton

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2025 sezonu Avustralya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu Michael Schumacher ile Lewis Hamilton, elinde tutuyor.
Anadolu Ajansının (AA) Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberin bu bölümünde organizasyon tarihinin "enleri" ele alındı.
Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman Schumacher, 7 şampiyonlukla uzun yıllar F1'in en başarılı sürücüsü ünvanını taşıdı.
Büyük Britanyalı Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu ilan ederek Schumacher'in "en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak oldu.
Schumacher ve Hamilton'ın ardından 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio, 4'er şampiyonlukla Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel sıralanıyor.
En çok birincilik rekoru Hamilton'ın
Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde 105 birincilikle Lewis Hamilton bulunuyor.
Bu kategoride Schumacher, 91 birincilikle ikinci sırada yer alıyor.
Damalı bayrağı 63 kez ilk sırada gören Hollandalı Max Verstappen'i, 53 birincilikle Alman Sebastian Vettel ve 51 yarış galibiyetiyle Fransız Prost takip ediyor.
En fazla pole pozisyonu da Hamilton'da
Hamilton, 1950'den bu yana düzenlenen organizasyonda kazandığı 104 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi konumunda.
Bu yıldan itibaren Ferrari'de yarışacak Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Ayrton Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.
Bir sezonda en çok yarış kazanan Verstappen
Dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1'de bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekoru Max Verstappen'in elinde bulunuyor.
Formula 1'in 2023 sezonunda 22 yarışın 19'unda damalı bayrağı ilk sırada geçen Hollandalı sürücü, kendisine ait rekoru geliştirdi.
Verstappen, 2022'de kazandığı 15 yarışla, bir sezonda 13'er galibiyet elde eden Schumacher ve Vettel'i geçmişti.
Yine 2023 sezonunda üst üste 10 yarış kazanan Verstappen, bu alandaki rekoru da elinde bulunduruyor.
Takımlarda Ferrari önde
Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla Formula 1'de en çok zafere ulaşan takım ünvanını açık ara koruyor.
Takımlar klasmanında Williams ve McLaren'in 9'ar, Mercedes'in 8, Lotus'un 7, Red Bull'un ise 6 şampiyonluğu bulunuyor.
Formula 1'de daha önce şampiyon olan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:
Sezon
Pilot
Takımı
Şampiyon takım
1950
Nino Farina
Alfa Romeo
---
1951
Juan Manuel Fangio
Alfa Romeo
---
1952
Alberto Ascari
Ferrari
---
1953
Alberto Ascari
Ferrari
---
1954
Juan Manuel Fangio
Mercedes
---
1955
Juan Manuel Fangio
Mercedes
---
1956
Juan Manuel Fangio
Ferrari
---
1957
Juan Manuel Fangio
Maserati
---
1958
Mike Hawthorn
Ferrari
Vanwall
1959
Jack Brabham
Cooper
Cooper
1960
Jack Brabham
Cooper
Cooper
1961
Phill Hill
Ferrari
Ferrari
1962
Graham Hill
BRM
BRM
1963
Jim Clark
Lotus
Lotus
1964
John Surtees
Ferrari
Ferrari
1965
Jim Clark
Lotus
Lotus
1966
Jack Brabham
Brabham
Brabham
1967
Denny Hulme
Brabham
Brabham
1968
Graham Hill
Lotus
Lotus
1969
Jackie Stewart
Matra
Matra
1970
Jochen Rindt
Lotus
Lotus
1971
Jackie Stewart
Tyrrell
Tyrrell
1972
Emerson Fittipaldi
Lotus
Lotus
1973
Jackie Stewart
Tyrrell
Lotus
1974
Emerson Fittipaldi
McLaren
McLaren
1975
Niki Lauda
Ferrari
Ferrari
1976
James Hunt
McLaren
Ferrari
1977
Niki Lauda
Ferrari
Ferrari
1978
Mario Andretti
Lotus
Lotus
1979
Jody Scheckter
Ferrari
Ferrari
1980
Alan Jones
Williams
Williams
1981
Nelson Piquet
Brabham
Williams
1982
Keke Rosberg
Williams
Ferrari
1983
Nelson Piquet
Brabham
Ferrari
1984
Niki Lauda
McLaren
McLaren
1985
Alain Prost
McLaren
McLaren
1986
Alain Prost
McLaren
Williams
1987
Nelson Piquet
Williams
Williams
1988
Ayrton Senna
McLaren
McLaren
1989
Alain Prost
McLaren
McLaren
1990
Ayrton Senna
McLaren
McLaren
1991
Ayrton Senna
McLaren
McLaren
1992
Nigel Mansell
Williams
Williams
1993
Alain Prost
Williams
Williams
1994
Michael Schumacher
Benetton
Williams
1995
Michael Schumacher
Benetton
Benetton
1996
Damon Hill
Williams
Williams
1997
Jacques Villeneuve
Williams
Williams
1998
Mika Hakkinen
McLaren
McLaren
1999
Mika Hakkinen
McLaren
Ferrari
2000
Michael Schumacher
Ferrari
Ferrari
2001
Michael Schumacher
Ferrari
Ferrari
2002
Michael Schumacher
Ferrari
Ferrari
2003
Michael Schumacher
Ferrari
Ferrari
2004
Michael Schumacher
Ferrari
Ferrari
2005
Fernando Alonso
Renault
Renault
2006
Fernando Alonso
Renault
Renault
2007
Kimi Raikkonen
Ferrari
Ferrari
2008
Lewis Hamilton
McLaren
Ferrari
2009
Jenson Button
Brawn GP
Brawn GP
2010
Sebastian Vettel
Red Bull
Red Bull
2011
Sebastian Vettel
Red Bull
Red Bull
2012
Sebastian Vettel
Red Bull
Red Bull
2013
Sebastian Vettel
Red Bull
Red Bull
2014
Lewis Hamilton
Mercedes
Mercedes
2015
Lewis Hamilton
Mercedes
Mercedes
2016
Nico Rosberg
Mercedes
Mercedes
2017
Lewis Hamilton
Mercedes
Mercedes
2018
Lewis Hamilton
Mercedes
Mercedes
2019
Lewis Hamilton
Mercedes
Mercedes
2020
Lewis Hamilton
Mercedes
Mercedes
2021
Max Verstappen
Red Bull
Mercedes
2022
Max Verstappen
Red Bull
Red Bull
2023
Max Verstappen
Red Bull
Red Bull
2024
Max Verstappen
Red Bull
McLaren