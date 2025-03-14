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Formula 1'in en başarılı pilotları Schumacher ve Hamilton

Güncelleme Tarihi:

#Formula 1#Lewis Hamilton#Michael Schumacher
Formula 1in en başarılı pilotları Schumacher ve Hamilton
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 12:50

Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot ünvanını, 7'şer kezle Michael Schumacher ile Lewis Hamilton paylaşıyor. Organizasyonda en fazla yarış kazanan sürücü 105 kezle Hamilton, bir sezonda en çok yarış galibiyeti alan pilot 19 kezle Max Verstappen oldu. Takımlar klasmanında 16 şampiyonluk yaşayan Ferrari, açık ara lider durumda.

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2025 sezonu Avustralya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu Michael Schumacher ile Lewis Hamilton, elinde tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberin bu bölümünde organizasyon tarihinin "enleri" ele alındı.

Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman Schumacher, 7 şampiyonlukla uzun yıllar F1'in en başarılı sürücüsü ünvanını taşıdı.

Büyük Britanyalı Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu ilan ederek Schumacher'in "en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak oldu.

Schumacher ve Hamilton'ın ardından 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio, 4'er şampiyonlukla Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel sıralanıyor.

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En çok birincilik rekoru Hamilton'ın

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde 105 birincilikle Lewis Hamilton bulunuyor.

Bu kategoride Schumacher, 91 birincilikle ikinci sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 63 kez ilk sırada gören Hollandalı Max Verstappen'i, 53 birincilikle Alman Sebastian Vettel ve 51 yarış galibiyetiyle Fransız Prost takip ediyor.

 En fazla pole pozisyonu da Hamilton'da

Hamilton, 1950'den bu yana düzenlenen organizasyonda kazandığı 104 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun sahibi konumunda.

Bu yıldan itibaren Ferrari'de yarışacak Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Ayrton Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

 Bir sezonda en çok yarış kazanan Verstappen

Dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1'de bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekoru Max Verstappen'in elinde bulunuyor.

Formula 1'in 2023 sezonunda 22 yarışın 19'unda damalı bayrağı ilk sırada geçen Hollandalı sürücü, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Verstappen, 2022'de kazandığı 15 yarışla, bir sezonda 13'er galibiyet elde eden Schumacher ve Vettel'i geçmişti.

Yine 2023 sezonunda üst üste 10 yarış kazanan Verstappen, bu alandaki rekoru da elinde bulunduruyor.

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Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla Formula 1'de en çok zafere ulaşan takım ünvanını açık ara koruyor.

Takımlar klasmanında Williams ve McLaren'in 9'ar, Mercedes'in 8, Lotus'un 7, Red Bull'un ise 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Formula 1'de daha önce şampiyon olan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:

Sezon

Pilot

Takımı

Şampiyon takım

1950

Nino Farina

Alfa Romeo

---

1951

Juan Manuel Fangio

Alfa Romeo

---

1952

Alberto Ascari

Ferrari

---

1953

Alberto Ascari

Ferrari

---

1954

Juan Manuel Fangio

Mercedes

---

1955

Juan Manuel Fangio

Mercedes

---

1956

Juan Manuel Fangio

Ferrari

---

1957

Juan Manuel Fangio

Maserati

---

1958

Mike Hawthorn

Ferrari

Vanwall

1959

Jack Brabham

Cooper

Cooper

1960

Jack Brabham

Cooper

Cooper

1961

Phill Hill

Ferrari

Ferrari

1962

Graham Hill

BRM

BRM

1963

Jim Clark

Lotus

Lotus

1964

John Surtees

Ferrari

Ferrari

1965

Jim Clark

Lotus

Lotus

1966

Jack Brabham

Brabham

Brabham

1967

Denny Hulme

Brabham

Brabham

1968

Graham Hill

Lotus

Lotus

1969

Jackie Stewart

Matra

Matra

1970

Jochen Rindt

Lotus

Lotus

1971

Jackie Stewart

Tyrrell

Tyrrell

1972

Emerson Fittipaldi

Lotus

Lotus

1973

Jackie Stewart

Tyrrell

Lotus

1974

Emerson Fittipaldi

McLaren

McLaren

1975

Niki Lauda

Ferrari

Ferrari

1976

James Hunt

McLaren

Ferrari

1977

Niki Lauda

Ferrari

Ferrari

1978

Mario Andretti

Lotus

Lotus

1979

Jody Scheckter

Ferrari

Ferrari

1980

Alan Jones

Williams

Williams

1981

Nelson Piquet

Brabham

Williams

1982

Keke Rosberg

Williams

Ferrari

1983

Nelson Piquet

Brabham

Ferrari

1984

Niki Lauda

McLaren

McLaren

1985

Alain Prost

McLaren

McLaren

1986

Alain Prost

McLaren

Williams

1987

Nelson Piquet

Williams

Williams

1988

Ayrton Senna

McLaren

McLaren

1989

Alain Prost

McLaren

McLaren

1990

Ayrton Senna

McLaren

McLaren

1991

Ayrton Senna

McLaren

McLaren

1992

Nigel Mansell

Williams

Williams

1993

Alain Prost

Williams

Williams

1994

Michael Schumacher

Benetton

Williams

1995

Michael Schumacher

Benetton

Benetton

1996

Damon Hill

Williams

Williams

1997

Jacques Villeneuve

Williams

Williams

1998

Mika Hakkinen

McLaren

McLaren

1999

Mika Hakkinen

McLaren

Ferrari

2000

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2001

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2002

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2003

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2004

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2005

Fernando Alonso

Renault

Renault

2006

Fernando Alonso

Renault

Renault

2007

Kimi Raikkonen

Ferrari

Ferrari

2008

Lewis Hamilton

McLaren

Ferrari

2009

Jenson Button

Brawn GP

Brawn GP

2010

Sebastian Vettel

Red Bull

Red Bull

2011

Sebastian Vettel

Red Bull

Red Bull

2012

Sebastian Vettel

Red Bull

Red Bull

2013

Sebastian Vettel

Red Bull

Red Bull

2014

Lewis Hamilton

Mercedes

Mercedes

2015

Lewis Hamilton

Mercedes

Mercedes

2016

Nico Rosberg

Mercedes

Mercedes

2017

Lewis Hamilton

Mercedes

Mercedes

2018

Lewis Hamilton

Mercedes

Mercedes

2019

Lewis Hamilton

Mercedes

Mercedes

2020

Lewis Hamilton

Mercedes

Mercedes

2021

Max Verstappen

Red Bull

Mercedes

2022

Max Verstappen

Red Bull

Red Bull

2023

Max Verstappen

Red Bull

Red Bull

2024

Max Verstappen

Red Bull

McLaren

 

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#Formula 1#Lewis Hamilton#Michael Schumacher

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