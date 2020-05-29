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Efkan BUCAK
Haber Giriş: 29.05.2020 - 13:39,Son Güncelleme:

Formula 1'in efsane takımı Williams satışa çıkıyor

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Formula 1'in efsane takımı Williams satışa çıkıyor
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FORMULA 1’de bir döneme damgasını vuran ancak son yıllarda başarılı olamayan Williams takımı satışa çıkıyor...

Spor Arena Dış Haber | Takımın sahibi olan Williams Grand Prix Holding yayımladığı yıllık raporda 2019’da 95.4 milyon Sterlin gelir elde ettiğini ve bu rakamın önceki yıl ise 130.7 milyon Sterlin olduğuna işaret etti. Holding, yeni finansal stratejiler doğrultusunda takımı tamamen veya belli oranda satabileceğini duyurdu.

İlk kez 1977’de Formula 1’e dahil olan Williams 7 kez pilotlar, 9 kez takımlar şampiyonu lodu. Takımın pilotları 114 kez birinci olurken 312 kez podyuma çıktı. Takım, buna rağmen 2019’da sadece 1 puan alabilmişti. Takımda Nigel Mansell, Damon Hill, Alain Prost, Ayrton Senna, Jacques Villeneuve, Nelson Piquet gibi önemli isimler direksiyona geçti.

 

Formula 1in efsane takımı Williams satışa çıkıyor

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