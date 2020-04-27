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Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Formula 1'in Büyük Britanya etabı seyircisiz düzenlenecek

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Formula 1'in Büyük Britanya etabı seyircisiz düzenlenecek
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki Silverstone Pisti'nde temmuzda düzenlenmesi planlanan etabın, salgın nedeniyle iptal veya erteleme kararı çıkmaması halinde seyircisiz yapılacağı belirtildi.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi. Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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