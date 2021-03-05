Formula 1'i izlemek için koronavirüs aşısı zorunluluğu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon tarihinin ya da aşı olmalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilere bilet satılabilecek.

Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 28 Mart'ta düzenlenecek yarışı izleyecek seyircilerin maske takması zorunlu olacak.

Bahreyn'de geçen sezon yapılan iki yarış da seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti.

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