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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Formula 1'i izlemek için koronavirüs aşısı zorunluluğu

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Formula 1'i izlemek için koronavirüs aşısı zorunluluğu

Formula 1'de 2021 sezonunun Bahreyn'deki açılış etabını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan veya aşı olan seyirciler izleyebilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon tarihinin ya da aşı olmalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilere bilet satılabilecek.

Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 28 Mart'ta düzenlenecek yarışı izleyecek seyircilerin maske takması zorunlu olacak.
Bahreyn'de geçen sezon yapılan iki yarış da seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti.

 

Formula 1i izlemek için koronavirüs aşısı zorunluluğu

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