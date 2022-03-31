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Formula 1'e yeni cadde pisti! Las Vegas Grand Prix'si resmen açıklandı

#Formula 1#Formula 1 Las Vegas#Las Vegas
Formula 1e yeni cadde pisti Las Vegas Grand Prixsi resmen açıklandı

Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'i sonrasında cadde pistleri tartışılırken takvime yeni bir cadde pisti daha ekleniyor. ABD'nin Las Vegas kentinde 2023 yılında Formula 1 yarışı düzenleneceği resmen açıklandı.

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Formula 1'e yeni bir cadde yarışı daha ekleniyor. Yapılan resmi açıklamada ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde 2023 yılından itibaren Formula 1 yarışı düzenleneceği ifade edildi.

6.1 kilometre uzunluğunda olacak olan ve Formula 1 araçlarının saatte 342 kilometre hıza ulaşabileceği Las Vegas pistinde 14 viraj bulunacak. Casinolarıyla ünlü Las Vegas'ta F1 yarışı da oteller ve casinoların olduğu caddelerde koşulacak.

Akşam karanlığında ışıklar altında koşulacak Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinin de 50+ tur üzerinden yapılacağı açıklandı. Las Vegas GP, Austin ve Miami'nin ardından güncel F1 takvimine giren 3. ABD pisti oldu. Öte yandan pist, mevcut takvimde Suudi Arabistan, Monaco, Azerbaycan, Singapur'da bulunan cadde yarışlarının yanına katıldı.

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Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali tanıtım töreninde yaptığı açıklamada; "Formula 1 için harika bir an. Amerika'daki üçüncü yarışı düzenleyeceğimizi açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Las Vegas sahip olduğu heyecan, konukseverliğiyle dünya çapında tanınıyor. Burada harika zaman geçireceğimize ve müthiş yarışlar yapılacağına eminim." dedi.

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Formula 1e yeni cadde pisti Las Vegas Grand Prixsi resmen açıklandı

Formula 1e yeni cadde pisti Las Vegas Grand Prixsi resmen açıklandı

Formula 1e yeni cadde pisti Las Vegas Grand Prixsi resmen açıklandı

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#Formula 1#Formula 1 Las Vegas#Las Vegas

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