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Formula 1'de yüzyılın yarışı! Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı kazanacak?

#Formula 1#Max Verstappen#Lewis Hamilton
Formula 1de yüzyılın yarışı Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı kazanacak
Adil Demirçubuk

Formula 1’de 2021 sezonunun en büyüğü bugün TSİ 16.00’da başlayacak Abu Dabi GP’sinde belli olacak. Red Bull’un 24 yaşındaki pilotu Max Verstappen, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu için yarışacak. Daha önce 7 kez bu başarıya erişen Mercedes pilotu Lewis Hamilton yine mutlu sona ulaşırsa, ‘Formula 1 tarihinde en fazla şampiyon olan pilot’ unvanını alacak. Tüm dünyanın heyecanla beklediği yarış S Sport 2’den naklen yayımlanacak.

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Tarihin en çekişmeli sezonlarından birini yaşayan Formula 1’de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. Pilotlar ve markalar klasmanında 2021 yılının en büyükleri TSİ 16.00’da start alacak Abu Dabi Grand Prix’si sonucunda belli olacak.

YARIŞSEVERLER HEYECANLA BEKLİYOR

Tüm dünyada yarışseverlerin nefeslerini tutarak izleyeceği Abu Dabi Grand Prix’sinde, her ikisi de 369.5 puana sahip olan Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes’ten Lewis Hamilton, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

MAX VERSTAPPEN KAZANIRSA iLK OLACAK

24 yaşındaki Hollandalı Verstappen kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu için piste çıkacak. 36 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton kazanırsa, toplamda 8. kez dünya şampiyonluğuna ulaşacak ve Formula 1’in rekorunu kıracak.

MARKALAR KLASMANINDA MERCEDES 30 PUAN ÖNDE

Tıpkı pilotlar gibi müthiş bir rekabetin yaşandığı markalar klasmanında Mercedes, son yarışa 30 puan önde birinci sırada giriyor. 587,5 puanlı Mercedes ve 559,5 puanlı Red Bull’un en yakın takipçileri 307,5 puanlı Ferrari.

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ŞAMPiYON, DÖRDÜNCÜ KEZ ABU DABi’DE BELiRLENECEK

Formula 1’e 13. kez ev sahipliği yapan Abu Dabi, 4. kez şampiyon pilotun belirleneceği yer olacak. Daha önce 2010’da Sebastian Vettel, 2014’te Lewis Hamilton, 2016’da da Nico Rosberg, Abu Dabi’de şampiyon oldu.

Formula 1de yüzyılın yarışı Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı kazanacak

HAMiLTON BU PiSTTE 5 YARIŞ KAZANDI

Rakibinden çok daha tecrübeli olan Hamilton, daha önce Abu Dabi’de yapılan yarışlarda 5 kez (2011, 2014, 2016, 2018 ve 2019) birinci oldu. Verstappen ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

ŞAMPİYON PİSTTE BELİRLENSİN KAZANAN DOĞRU YOLLA KAZANSIN

Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen’in oğlu olan Max, dünya şampiyonu olması halinde organizasyon tarihinde bunu başaran 34. farklı ve ilk Hollandalı pilot olacak. Genç pilot, yarış öncesi düzenlenen basın toplantısında, sezon içerisinde yaşanan olaylara gönderme yaparak, “Olan oldu, artık geriye dönüş yok. Biz sadece pist üstünde aksiyon istiyoruz” dedi.

HAMİLTON: İYİ BİR YARIŞ İÇİN BURADAYIM

Lewis Hamilton, dün yapılan basın toplantısında, “Yarışa yaklaşırken, enerjimi kaza ihtimali gibi şeyleri düşünmeye harcamıyorum. Burada yarışan herkesin doğru yolla kazanmak istediğine inanmak istiyorum. Ben, iyi bir yarış için buradayım. Takım olarak pozitif bir şekilde buraya geliyoruz. Araç da iyi bir noktada. Bence bu hafta sonu güçlü olabiliriz” diye konuştu.

2 REKOR BiRDEN KIRILABiLiR

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Formula 1’in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri olan Lewis Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020’nin ardından 8. şam
piyonluğunu elde ederek rekor kırmayı hedefliyor. Organizasyon tarihinin en fazla yarış birinciliğine (103) ve pole pozisyonuna (103) sahip ismi olan Lewis Hamilton, şampiyonluk hedefine ulaşırsa, Michael Schumacher ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek. Formula 1’e adım attığı 2007 yılından itibaren mücadele ettiği 15 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca Schumacher’in ‘peş peşe en fazla şampiyonluk yaşayan F1 pilotu’ rekorunu da egale etme peşinde.

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POLE POZİSYONU VERSTAPPEN’İN

Abu Dabi Grand Prix’sinin dün yapılan sıralama turlarının en hızlısı Max Verstappen oldu. 1:22.109’luk derecesiyle en iyi zamanı elde eden Red Bull pilotu, bugün koşulacak yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, rakibinin 0.371 saniye gerisinde kalarak ikinci olurken, McLaren’den Lando Norris 0.838 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

AYNI PUANA SAHİP OLAN VERSTAPPEN VE HAMİLTON ŞAMPİYONLUĞA NASIL ULAŞIR?

1- Yarışı, rakibinden önde bitiren pilot her halükârda dünya şampiyonluğunu kazanır.

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2- İkisi pilot da yarış dışı kalıp puan alamazsa, Verstappen mutlu sona ulaşır.

3- Yarış yarıda bırakılıp durdurulursa, rakibinden önde olan pilot şampiyon olur.

Formula 1de yüzyılın yarışı Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı kazanacak

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#Formula 1#Max Verstappen#Lewis Hamilton

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