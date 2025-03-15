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Formula 1'de yeni sezonun ilk pole pozisyonu Lando Norris'in!

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#Formula 1#Norris#Avustralya
Formula 1de yeni sezonun ilk pole pozisyonu Lando Norrisin
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 11:03

Formula 1'de 2025 sezonu bu hafta sonu başladı. 2025 Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarında McLaren pilotu Lando Norris pole pozisyonunu alan isim oldu.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde, 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 15.096 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Norris'in 0.084 saniye gerisindeki McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.385 saniye gerisindeki Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen de üçüncü sırayı aldı.

Avustralya Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de başlayacak.

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#Formula 1#Norris#Avustralya

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