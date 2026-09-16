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Formula 1’de Türkiye Grand Prix tarihi belli oldu! Takvim açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Formula 1#Motor Sportları#Türkiye Grand Prix
Formula 1’de Türkiye Grand Prix tarihi belli oldu Takvim açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 12:16

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı, 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi ilan edildi.

Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, TOSFED İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarıyla devam edecek.

Ana yarışın heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak.

Açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği de aktarıldı.

İŞTE TÜM TAKVİM

Formula 1’de Türkiye Grand Prix tarihi belli oldu Takvim açıklandı

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#Formula 1#Motor Sportları#Türkiye Grand Prix

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