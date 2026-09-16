Formula 1’de Türkiye Grand Prix tarihi belli oldu! Takvim açıklandı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi ilan edildi.

Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, TOSFED İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarıyla devam edecek.

Ana yarışın heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak.

Açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği de aktarıldı.

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