'Formula 1'de Suudi Arabistan pisti manşetleri çaldı!'

2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazanırken Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile podyuma çıkmayı başardı. Okay Karacan Cidde'den geriye kalanları Pit-Stop diyerek anlatıyor.
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BÖLÜMLER;
- Suudi Arabistan pisti manşetleri çaldı! Terör hadiseleri...
- Mohammed Ben Sulayem ile F1'in karakteri değişir mi?
- Leclerc dünya şampiyonu olabilir.
- Verstappen ve Leclerc otomobillerin yüzde 100'ünü kullandı.
- Alonso Ferrari'de olsa dünya şampiyonu olabilir.
- Mercedes geri dönecektir.
- Verstappen sokakta size kafa atabilir! Leclerc...
- Ferrari, Red Bull'a karşılık verebilirse efsane sezon olur.
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