'Formula 1'de Suudi Arabistan pisti manşetleri çaldı!'

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2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazanırken Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile podyuma çıkmayı başardı. Okay Karacan Cidde'den geriye kalanları Pit-Stop diyerek anlatıyor.

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BÖLÜMLER;

- Suudi Arabistan pisti manşetleri çaldı! Terör hadiseleri...

- Mohammed Ben Sulayem ile F1'in karakteri değişir mi?

- Leclerc dünya şampiyonu olabilir.

- Verstappen ve Leclerc otomobillerin yüzde 100'ünü kullandı.

- Alonso Ferrari'de olsa dünya şampiyonu olabilir.

- Mercedes geri dönecektir.

- Verstappen sokakta size kafa atabilir! Leclerc...

- Ferrari, Red Bull'a karşılık verebilirse efsane sezon olur.

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