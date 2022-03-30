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'Formula 1'de Suudi Arabistan pisti manşetleri çaldı!'

#Pit-Stop#Formula 1#Formula

2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu. Okay Karacan Cidde'den geriye kalanları Pit-Stop diyerek anlatıyor.

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2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazanırken Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile podyuma çıkmayı başardı. Okay Karacan Cidde'den geriye kalanları Pit-Stop diyerek anlatıyor.

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BÖLÜMLER;

- Suudi Arabistan pisti manşetleri çaldı! Terör hadiseleri...
- Mohammed Ben Sulayem ile F1'in karakteri değişir mi?
- Leclerc dünya şampiyonu olabilir.
- Verstappen ve Leclerc otomobillerin yüzde 100'ünü kullandı.
- Alonso Ferrari'de olsa dünya şampiyonu olabilir.
- Mercedes geri dönecektir.
- Verstappen sokakta size kafa atabilir! Leclerc...
- Ferrari, Red Bull'a karşılık verebilirse efsane sezon olur.

Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

 

 

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#Pit-Stop#Formula 1#Formula

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