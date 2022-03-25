Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'si heyecanı

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı heyecanı bu hafta sonu Suudi Arabistan'da yaşanacak. Cidde şehrinde bulunan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış 50 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 20.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde Ferrari'den Charles Leclerc ilk sırada, takım arkadaşı Carlos Sainz ise ikinci sırada tamamlamıştı. Ferrari de uzun bir aranın ardından iki sürücüsüyle podyumda yer almıştı.



Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar

1 - Charles Leclerc (Monako): 26 puan

2 - Carlos Sainz (İspanya): 18

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

4 - George Russell (Büyük Britanya): 12

5 - Kevin Magnussen (Danimarka): 10



Takımlar

1 - Ferrari: 44

2 - Mercedes: 27

3 - Haas: 10

4 - Alfa Romeo: 9

5 - Alpine: 8