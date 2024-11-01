×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriMotor Sporları Haberleri

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Güncelleme Tarihi:

#Formula 1#Brezilya GP#F1
Formula 1de sıradaki durak Brezilya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 14:10

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.

Haberin Devamı

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 362

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315

3. Charles Leclerc (Monako): 291

4. Oscar Piastri (Avustralya): 251

5. Carlos Sainz (İspanya): 240

- Takımlar

1. McLaren: 566

2. Ferrari: 537

3. Red Bull: 512

4. Mercedes: 366

5. Aston Martin: 86

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Brezilya GP#F1

BAKMADAN GEÇME!