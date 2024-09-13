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Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan!

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#Formula 1#AZERBAYCAN#Azerbaycan GP
Formula 1de sıradaki durak Azerbaycan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 11:32

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan'da düzenlenecek.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak yarış, 51 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın TSİ 15.00'te sıralama turları koşulacak. Yarış ise 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 303

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241

3. Charles Leclerc (Monako): 217

4. Oscar Piastri (Avustralya): 197

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

- Takımlar

1. Red Bull: 446

2. McLaren: 438

3. Ferrari: 407

4. Mercedes: 292

5. Aston Martin: 74

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#Formula 1#AZERBAYCAN#Azerbaycan GP

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