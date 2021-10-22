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Formula 1'de sıradaki durak ABD

#Formula 1#ABD GP#F1
Formula 1de sıradaki durak ABD

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

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ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

Sezonun bitimine 6 yarış kala kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ile sekizinci şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın arasında 6 puanlık fark bulunuyor.

Takımlar klasmanında ise 7 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Mercedes, en yakın takipçisi Red Bull'un 36 puan önünde yer alıyor.

- Pistin en başarılı ismi Hamilton

Bugüne kadar 6 farklı pistte 42. kez düzenlenecek olan ABD Grand Prix'sinin en başarılı ismi Mercedes'in 36 yaşındaki pilotu Lewis Hamilton.

ABD Grand Prix'sinde toplam 6 kez podyumun zirvesine çıkan Büyük Britanyalı pilot, 2016'da kariyerinin 50. zaferini bu pistte elde ederken, 2019'da da ikinci olarak kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etmişti.

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Hamilton'ı 5 galibiyetle Michael Schumacher, 3'er kezle de Büyük Britanyalı pilotlar Graham Hill ve Jim Clark takip ediyor.
Takımlarda ise ABD Grand Prix'sini en fazla kazanan 10 kezle Ferrari oldu.

- İlk çizgide başlayan kazanıyor

Amerika Pisti'nde düzenlenen 8 yarışın tamamını ilk çizgide başlayan pilotlar kazandı.

8 yarıştan 4'ünde pole pozisyonundaki pilotlar, diğer yarısında ise ikinci sıradan start alan pilotlar damalı bayrağı ilk sırada gördü.

- Son 6 yarışta pole pozisyonu Mercedes'in

ABD Grand Prix'sinde son 6 yarışın sıralama turlarında en hızlı isimler Mercedes pilotları oldu.

2014 ve 2015'te Nico Rosberg, 2016, 2017 ve 2018'de Lewis Hamilton, 2019'da ise Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazandı.

Amerika Pisti'nin ev sahipliği yaptığı ilk iki yarışın (2012 ve 2013) sıralama turlarını ise o dönem Red Bull pilotu olan Alman Sebastian Vettel aldı.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar
1.Max Verstappen (Hollanda): 262,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 177
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 145
5. Sergio Perez (Meksika): 135

- Takımlar
1. Mercedes 433,5
2. Red Bull: 397.5
3. McLaren: 240
4. Ferrari: 232,5
5. Alpine: 104

Türkiye GP'si için 5+5 yıllık sözleşme mi geliyor? İstanbul Park'taki yarışın perde arkasıFormula 1'de Türkiye Grand Prix muhteşem bir yarışa sahne oldu. Valteri Bottas'ın mutlu sona ulaştığı hafta sonunun en hızlı ismi Lewis Hamilton, 11. sırada başladığı yarışı 4. sırada tamamladı. Okay Karacan, Pit-Stop’ta İstanbul Park'tan öne çıkan noktaları ve yarışın akıbetini ele aldı. Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirle
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#Formula 1#ABD GP#F1

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