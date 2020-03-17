Formula 1de sezonun ilk soğutucu yarışını Verstappen kazandı

F1de sezonun ilk yarışı Avusturalya'da koşulamasa da mücadele için Melbournee giden Max Verstappen ve Alex Albon, soğutucu üstünde sezon açılışını yaptı.

Olimpiyat madalyalı snowboardcu, Red Bull sporcusu Scotty Jamesin damalı bayrağı salladığı yarışta kazanan takım arkadaşını geçen Verstappen oldu. Renkli görüntülere sahne olan yarış sonunda James, Max Verstappene ödülü olan altın sandalet plaketini verdi.



Melbournee sezonun ilk yarışı için geldiklerini dile getiren Max Verstappen, Sezonu başka bir araçla açtık. Avustralyadaki pistin benzerini yaptık. Soğutuculara tekerlek taktık ve çok heyecanlı bir yarış yaptık. Yarışmak her zaman iyidir ama kazanmak da önemli. Şaka bir yana sezonu Avusturalyada seyircilerin önünde açmak çok heyecanlı. Ancak şimdilik mümkün olmadı dedi.



Avustralyadaki pistin ufak boyutlusunda yarıştıklarını söyleyen Alex Albon ise Yarış içinde birkaç geçiş oldu. Araçlar için iyi bir testti. Tabii yarış içinde sorunlar da yaşadık. Zincirim kırıldı. Onu düzeltmemiz gerekti. Virajlarda aracım düştü. Ama yine de eğlenceli bir yarıştı diye konuştu.



Çok eğlenceli bir yarışa tanık olduğunu söyleyen Red Bull Sporcusu Scotty James de Alex ve Max çok fazla eğlenmemizi ve gülmemizi sağladı açıklamasını yaptı.