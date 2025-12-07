Formula 1'de şampiyon Lando Norris!

Haberin Devamı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris oldu.



Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Lando Norris, Verstappen'in 4 sezondur devam eden serisini bitirdi.



104 puanlık farkı kapatarak son yarışa kadar umudunu koruyan Verstappen, Abu Dabi'de kazanan taraf olsa da 2 puan farkla sezonu ikinci sırada bitirdi.

Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı sürücü Max Verstappen, 1:26:07.469 derecesiyle birinci oldu ve bu sezon 8. kez kazandı.

Yarışı McLaren pilotları Oscar Piastri ikinci, Lando Norris de üçüncü olarak tamamladı. Norris bu sonuçla 423 puanla şampiyon şampiyon oldu. Büyük Britanyalı sürücü böylece kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

26 yaşındaki pilot, Formula 1'de bu sezon 7 yarış kazandı. Nando Norris; Avustralya, Monaco, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Meksika ve Brezilya'da düzenlenen yarışları birinci olarak bitirdi.

Şampiyon olan Lando Norris'in ardından Max Verstappen 421 puanla ikinci ve Oscar Piastri de 410 puan üçüncü oldu.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 421 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 410 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 319 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 242 puan



Takımlar

1 - McLaren: 833 puan

2 - Mercedes: 469 puan

3 - Red Bull: 451 puan

4 - Ferrari: 398 puan

5 - Williams: 137 puan