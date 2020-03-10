Formula 1'de problemler büyüyor!

Formula 1 sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar arasında yasal anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari-FIA arasındaki gizli anlaşma tartışmaları Mercedes'in itirazıyla gündeme taşınmıştı.



Gizli anlaşma tartışmaları devam ederken bu sefer Red Bull, Mercedes’in arka fren kanalları kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle protesto ettiğini açıkladı.



Uluslararası Otomobil Federasyon (FIA), konuyla alakalı yeni bir karar yayınladıktan sonra Mercedes, Red Bull’un protesto ettiği sistemi değiştirmek zorunda kaldı.

DAS sistemi sıkıntı yarattı

Barcelona'da Mercedes tarafından kullanılan DAS sistemi, tekerleklerin açısını değiştirmeyi sağlıyordu. FIA, gelişim aşamasındayken Mercedes'e sistemin yasal olduğunu bildirdi, ancak sisteme dair pek çok şüphe vardı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Makro yaptığı açıklamada, "Bizim için bu sistem kurallara uygun değil. Bu nedenle Mercedes, Melbourne'de bu sistemi kullanırsa, onları protesto edeceğiz." dedi.

DAS'ın yasal olup olmadığı konusu Formula 1 dünyası ikiye böldü.

Bir protesto da Renault’tan

Ayrıca F1-Insider’ın haberine göre Renault'nun da Racing Point'i protesto edeceğini öğrendi.

Protestonun nedeni olarak ise, Racing Point'in, kuralların izin verdiğinden daha fazlasını müşterisi olduğu Mercedes'ten alması olacak.

F1 kurallarına göre bazı parçalar diğer takımlardan alınabiliyor. Fakat Aerodinamik parçaların kopyalanması kesinlikle yasak.

İddiaya göre ise Racing Point ekibinin yaptığı hamle tam da bu.