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Motor Sporları
AA Spor
Haber Giriş: 01.06.2020 - 21:25,Son Güncelleme:

Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteği

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Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteği
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Formula 1 takımlarından Mercedes, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sessiz kalanlara tepki gösteren pilotu Lewis Hamilton'a destek verdi.

Mercedes'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lewis'in yanındayız. Hoşgörü takımımızın temel prensibidir ve çeşitlilik bizi zenginleştirir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada her türlü ayrımcılığın kınandığı belirtildi.

Büyük Britanyalı pilot Hamilton, Instagram hesabından, "Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasından sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir spor olan benim endüstrimdeki kimseden hiçbir işaret yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum." paylaşımını yapmıştı.

 

Formula 1de Mercedesten Hamiltona George Floyd desteği

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