Formula 1'de Lewis Hamilton'u bekleyen tehlike! Yolun sonu olabilir...

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Formula 1'de kazandığı 7 şampiyonluk, 103 yarış galibiyeti, 103 pole pozisyonu ve 188 podyum ile istatistiki olarak tarihin en başarılı pilotu konumunda bulunan Lewis Hamilton, hafta sonu koşulan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde kariyerinin en zorlu yarışlarından birini geride bıraktı.

MERCEDES YENİ ÇAĞA AYAK UYDURAMADI

Formula 1'de yeni sezon, devrimsel olarak yenilenen araçlarla başladı. Baheyn ve Suudi Arabistan'daki ilk iki yarışta Ferrari ve Red Bull öne çıktı. Son 8 sezonun markalar şampiyonu Mercedes, yeni arabasıyla yeni çağa uyum sağlayamamış gözüküyor. İlk yarışta Red Bull'ların sona doğru yolda kalmasıyla Ferrarilerin ardında şanslı bir podyum kazanan Lewis Hamilton, Suudi Arabistan'daki yarışa 15. sıradan başlayıp 10. bitirdi. Mercedes'in yeni sürücüsü George Russell ise Bahreyn'deki dördüncülüğün ardından Cidde'deki yarışı 5. sırada tamamladı. 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen sezon son yarışta 8. şampiyonluğa giderken son turda Max Verstappen'e geçilerek büyük yıkım yaşayan Lewis Hamilton, 2017 Brezilya'dan sonra ilk kez bir sıralama turlarında ilk bölümde elendi. Mercedes'in hızı, iki büyük rakibine göre oldukça geride. Bu durum da, kariyerinin belki de son sezonunu yaşayan Lewis Hamilton için üzücü bir durum.

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YARIŞ MÜHENDİSİ İLE ARASINDAKİ DİYALOG ÇOK KONUŞULDU

103 galibiyetle Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu olan Hamilton, Suudi Arabistan'daki yarışı bitirdiğinde yarış mühendisi Peter Bonnington'a(Bono) ilginç bir soru sordu.

Bono, damalı bayrağı geçen İngiliz pilota 'Lewis, 10. oldun' dedi. Bunun üzerine Hamilton'un '10. bitirene puan veriliyor mu?' şeklinde sorduğu soru, yarışseverlerce çok konuşuldu. 37 yaşındaki efsanenin bu sıraları hiç tatmadığı şeklinde yorumlar yapıldı.

KARİYERİNİN EN ZORLU SEZONU OLABİLİR

Hamilton 2008'de kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadıktan sonra 2009-2013 yılları arasında McLaren'da kötü sezonlar geçirmişti. Mercedes'e geçtiğinden bu yana 6 kez şampiyon oldu. Bir sezonda takım arkadaşı Rosberg'e, geçen sezonda ise Red Bull'dan Verstappen'e geçilen Hamilton, sürücüler klasmanında 3. sıraya bile düşmedi. McLaren'daki kötü sezonlarında dahi yarış kazanabilen Lewis, Mercedes bu sezonki aracı geliştiremezse ve Ferrari ve Red Bull mevcut hızlarını kaybetmezse kariyerinde ilk kez bir sezonu galibiyet alamadan geçirebilir.

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SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ TEHLİKEDEN Mİ ETKİLENDİ?

Dail Mail yazarı Martin Samuel, Hamilton'ın Cidde'deki yarış hafta sonunun ilk gününde piste 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aramco'nun tesislerine düzenlenen füze saldırısından etkilenmiş olacağını ifade etti.

Formula 1'in ana sponsorlarından olan Aramco'nun Cidde şehir merkezinin dışında bulunan petrol işleme merkezine cuma akşamı 2. antrenman seansı devam ederken füze saldırısı gerçekleşmiş ve sürücüler pistte hızlı turlar atarken 10 kilometre uzaktan çıkan yangın dumanlarını gözleriyle görmüştü.

Cuma gecesi, gridin tecrübeli pilotları Hamilton ve Alonso'nun liderlik ettiği pilotlar, geç saatlere kadar FIA, Formula 1 ve yerel yönetimlerle uzun görüşmeler yaptı. Çıkan haberlere göre Hamilton, bu durumda yarışmak istemeyen pilotlar arasındaydı.

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Gece geç saatte otellerine dönen pilotlar, Cumartesi günü tekrardan piste geldi ve önce 3. antrenmanları ardından da sıralama turlarını yaptı. Pazar günü de yarış koşuldu. Bu iki gün, Cuma günü yaşanan tehlikeye benzer bir olay yaşanmadı.

"GELECEK YIL SENİ BURADA GÖRECEK MİYİZ?"

Suudi Arabistan Grand Prix'sini 10. sırada bitiren Hamilton, yarış sonrası bir gazetecinin sorduğu; "Gelecek yıl seni burada görecek miyiz?" şeklindeki sorusuna "Şu anda sadece eve gitmek istiyorum." yanıtını vermesi de dikkat çekti.

SEZON SONU EMEKLİ OLABİLİR

Mercedes ile geçen sezonun başında 2 yıllık sözleşme imzalayan Hamilton, bu sezon sonun içerisinde kariyeriyle ilgili bir karar verecek. Mercedes'in yeni sezon aracını geliştirememesi halinde İngiliz pilotun emeklilik kararı alması büyük ihtimal.

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2021 sezonunun son yarışında tartışmalı bir şekilde Verstappen'e şampiyonluk kaptırdıktan sonra sosyal medyadan uzak kalan ve kayıplara karışan Hamilton'ın emeklilik kararı aldığı iddia edilmiş ancak 37 yaşındaki İngiliz pilot bu sezona da Mercedes direksiyonunda başlamıştı.