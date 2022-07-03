Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriMotor Sporları Haberleri

Formula 1'de korkutan kaza! Guanyu Zhou metrelerce sürüklendi, sağlık durumu iyi...

#Formula 1#Zhou#Britanya
Formula 1de korkutan kaza Guanyu Zhou metrelerce sürüklendi, sağlık durumu iyi...

Formula 1 Britanya GP'de yarışın ilk virajında yaşanan kazanın ardından Guanyu Zhou metrelerce sürüklendi. Çinli sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Formula 1de Guanyu Zhounun kazasından en özel fotoğraflarFormula 1de Guanyu Zhounun kazasından en özel fotoğraflar
Formula 1de Guanyu Zhounun kazasından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

2022 Britanya GP, daha ilk virajda yaşanan büyük kazanın ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen'in liderliği ele geçirdiği ilk virajın ardından arka tarafta uçan ve pist dışına taşan araçların olduğu görüldü.

Yarış kırmızı bayraklarla durdurulurken olayların detayları ortaya çıktı.

George Russell ile kazaya karışan Guanyu Zhou'nun aracı mertelerce ters şekilde sürüklendi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Mercedes pilotu George Russell ve Alfa Romeo pilo Guanyu Zhou kalkışta geride kalırken AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, iki aracın ortasına girmeye çalıştı. Bu sırada Gasly, Russell'a temas etti. Russell'ın aracı da kayarak Zhou'ya çaprıt.

Bu temasın ardından Zhou'nun aracı ters döndü ve bu şekilde sürüklendi. Pistin kenarındaki lastik bariyerlere çarpan Zhou'nun aracı, tribünleri koruyan demir bariyerlere çarparak iki bariyerin arasına düştü.

Haberin Devamı

Formula 1de korkutan kaza Guanyu Zhou metrelerce sürüklendi, sağlık durumu iyi...

RUSSELL KOŞARAK YANINA GİTTİ

Kazanın hemen ardından George Russell'ın araçtan inerek Zhou'nun yanına koşması izleyicileri korkuturken Çinli pilottan iyi haberler geldi.

FIFA İYİ HABERİ DUYURDU

Uzun süre kaza anının tekrarı ekranlara gelmezken FIFA, Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

FIFA'nın açıklamasında "Guanyou Zhou ve Alexander Albon'un bilinçleri açık. Her ikisi de tıp merkezine götürüldü ve durumları değerlendirilecek." ifadeleri yer aldı.

Çağlak sürücünün herhangi bir çatlak ve kırığı olmadığı, ayrıca konuşabildiği aktarıldı.

Gözden Kaçmasın

Formula 1in eski patronundan dünyayı şoke eden sözler: Putin için kurşun yerimFormula 1'in eski patronundan dünyayı şoke eden sözler: Putin için kurşun yerim!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Zhou#Britanya

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil