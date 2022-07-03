Formula 1'de korkutan kaza! Guanyu Zhou metrelerce sürüklendi, sağlık durumu iyi...

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2022 Britanya GP, daha ilk virajda yaşanan büyük kazanın ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Max Verstappen'in liderliği ele geçirdiği ilk virajın ardından arka tarafta uçan ve pist dışına taşan araçların olduğu görüldü.

Yarış kırmızı bayraklarla durdurulurken olayların detayları ortaya çıktı.

George Russell ile kazaya karışan Guanyu Zhou'nun aracı mertelerce ters şekilde sürüklendi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Mercedes pilotu George Russell ve Alfa Romeo pilo Guanyu Zhou kalkışta geride kalırken AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, iki aracın ortasına girmeye çalıştı. Bu sırada Gasly, Russell'a temas etti. Russell'ın aracı da kayarak Zhou'ya çaprıt.

Bu temasın ardından Zhou'nun aracı ters döndü ve bu şekilde sürüklendi. Pistin kenarındaki lastik bariyerlere çarpan Zhou'nun aracı, tribünleri koruyan demir bariyerlere çarparak iki bariyerin arasına düştü.

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RUSSELL KOŞARAK YANINA GİTTİ

Kazanın hemen ardından George Russell'ın araçtan inerek Zhou'nun yanına koşması izleyicileri korkuturken Çinli pilottan iyi haberler geldi.

FIFA İYİ HABERİ DUYURDU

Uzun süre kaza anının tekrarı ekranlara gelmezken FIFA, Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

FIFA'nın açıklamasında "Guanyou Zhou ve Alexander Albon'un bilinçleri açık. Her ikisi de tıp merkezine götürüldü ve durumları değerlendirilecek." ifadeleri yer aldı.

Çağlak sürücünün herhangi bir çatlak ve kırığı olmadığı, ayrıca konuşabildiği aktarıldı.