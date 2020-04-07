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Motor Sporları
Haber Giriş: 07.04.2020 - 21:31,Son Güncelleme:/

Formula 1'de Kanada Grand Prix'si de ertelendi

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Formula 1'de Kanada Grand Prix'si de ertelendi
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada etabı da ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 14 Haziran'da yapılması planlanan Kanada Grand Prix'sinin salgın nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda daha önce Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan grand prixleri ertelenmiş, Monaco Grand Prix'si iptal edilmişti.

Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 10. sırasında, 28 Haziran'daki Fransa Grand Prix'si yer alıyor.

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