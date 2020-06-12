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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Formula 1'de Japonya, Singapur ve Azerbaycan grand prixleri iptal edildi

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Formula 1'de Japonya, Singapur ve Azerbaycan grand prixleri iptal edildi
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Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan 3 grand prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Japonya, Singapur ve Azerbaycan ayaklarının iptal edildiği kaydedildi.



Açıklamada, Azerbaycan ve Singapur'daki yarışların caddelerde yapılması, hazırlıkların zaman alması ve hava şartlarıyla ilgili zorluklar, Japonya'da ise devam eden seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerin iptal kararında etkili olduğu ifade edildi.
Formula 1'de sezonun ilk 8 yarışının yer aldığı takvim ay başında açıklanmıştı. İlk sekiz yarışa Avusturya (5 ve 12 Temmuz), Macaristan (19 Temmuz), Büyük Britanya (2 ve 9 Ağustos), İspanya (16 Ağustos), Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) ev sahipliği yapacak.

Formula 1de Japonya, Singapur ve Azerbaycan grand prixleri iptal edildi

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