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Formula 1'de İngiltere GP'sinde kıyamet kopacak! Avusturya sonrası Verstappen - Hamilton...
133 bin kişi izledi, Verstappen 2'de 2 yaptı. Avusturya Grand Prix’inde zirvenin sahibi yine Hollandalı oldu. Okay Karacan, Formula 1'de geride bıraktığımız haftayı değerlendiriyor...
Formula 1 yarışlarının dokuzuncusu olan Avusturya Grand Prix’inde zirvenin sahibi yine Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Belçikalı pilot sonrasında Bottas, Norris ve Hamilton ilk dördü oluştururken Okay Karacan, Pit-Stop’ta Avusturya’dan öne çıkan noktaları ve yarışın akıbetini ele aldı.
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