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Haber Giriş: 05.07.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Formula 1'de İngiltere GP'sinde kıyamet kopacak! Avusturya sonrası Verstappen - Hamilton...

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Formula 1'de İngiltere GP'sinde kıyamet kopacak! Avusturya sonrası Verstappen - Hamilton...

133 bin kişi izledi, Verstappen 2'de 2 yaptı. Avusturya Grand Prix’inde zirvenin sahibi yine Hollandalı oldu. Okay Karacan, Formula 1'de geride bıraktığımız haftayı değerlendiriyor...

Formula 1 yarışlarının dokuzuncusu olan Avusturya Grand Prix’inde zirvenin sahibi yine Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Belçikalı pilot sonrasında Bottas, Norris ve Hamilton ilk dördü oluştururken Okay Karacan, Pit-Stop’ta Avusturya’dan öne çıkan noktaları ve yarışın akıbetini ele aldı.

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