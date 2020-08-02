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Motor Sporları
Haber Giriş: 02.08.2020 - 18:01,Son Güncelleme:

Formula 1'de inanılmaz yarış! Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı

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Formula 1'de inanılmaz yarış! Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı
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Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Britanya GP'si inanılmaz bir sona sahne oldu.Bitime 2 tur kala yarışı 2. sırada götüren Bottas'ın lastiği patladı ve Fin sürücü gerilere düştü. Rahat konumda liderliği götüren Lewis Hamilton'un lastiği ise son turda patladı. Lewis Hamilton patlak lastikle yarışı kazanmayı başardı.

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  • Lewis Hamilton patlak lastikle yarış kazandı
  • Lewis Hamilton patlak lastikle yarış kazandı
  • Lewis Hamilton patlak lastikle yarış kazandı
  • Lewis Hamilton patlak lastikle yarış kazandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Formula 1 Britanya GP'sini Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Son 2 turda sırasıyla Bottas, Sainz ve Hamilton'un sol ön lastikleri patladı. Yarışı 2. sırada götüren Bottas 11. sıraya düşerken Lewis Hamilton son turu patlak lastikle tamamlayarak yarışı kazandı.

Redbull'dan Max Verstappen yarışı 2. sırada bitirdi, Ferrari'nin genç yıldızı Charles Leclerc ise 3. oldu.

Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Britanya Grand Prix’si sonrasında Lewis Hamilton 88 puanla pilotlar sıralamasındaki liderliğini korurken Valtteri Bottas da 58 puanla kalarak ikinci basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 146 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun beşinci yarışı 9 Ağustos’ta yine Silverstone Pisti’nde koşulacak.

Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
3. Max Verstappen (Hollanda): 52
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36
5. Charles Leclerc (Monaco): 33

Formula 1de inanılmaz yarış Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı

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