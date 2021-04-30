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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Formula 1'de heyecan Portekiz'de devam ediyor

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Formula 1'de heyecan Portekiz'de devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'de yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sezonun 3. ayağı, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek.

66 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Portekiz Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Formula 1de heyecan Portekizde devam ediyor

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