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Formula 1'de heyecan Las Vegas'ta devam ediyor! Verstappen şampiyonluğunu ilan edebilir

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#Formula 1#Las Vegas GP#Verstappen
Formula 1de heyecan Las Vegasta devam ediyor Verstappen şampiyonluğunu ilan edebilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:55

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.

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ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 9.00, yarış ise 24 Kasım Pazar günü TSİ 9.00'da başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

Verstappen'in, Las Vegas Grand Prix'sinde alınacak puanların ardından sezonun son 2 yarışı öncesinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 393

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 331

3. Charles Leclerc (Monako): 307

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4. Oscar Piastri (Avustralya): 262

5. Carlos Sainz (İspanya): 244

- Takımlar

1. McLaren: 593

2. Ferrari: 557

3. Red Bull: 544

4. Mercedes: 382

5. Aston Martin: 86

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#Formula 1#Las Vegas GP#Verstappen

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