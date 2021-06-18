Formula 1'de heyecan Fransa GP ile devam ediyor! Yarış ne zaman?

Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.



Yarış ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.



Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



- Pilotlar klasmanı



1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52



- Takımlar klasmanı



1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39

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