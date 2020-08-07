MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriFormula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek
GeriMotor Sporları Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek
Abone Olgoogle-news

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 5. yarışıyla sürecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 5. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.

Dördüncü etaba da ev sahipliği yapan İngiltere'deki 52 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun 6. ayağı ise 16 Ağustos'ta İspanya'da koşulacak. Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 3, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
3. Max Verstappen (Hollanda): 52
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36
5. Charles Leclerc (Monako): 33

TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 146
2. Red Bull: 78
3. McLaren: 51
4. Ferrari: 43
5. Racing Point: 42

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle